Об "уничтожении" белорусского языка советской властью

Сегодня в Республике Беларусь на разных уровнях поднимается вопрос о необходимости «возрождения белорусского языка». Активное участие в конструировании новой национальной идентичности принимает творческая интеллигенция.
Так, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич утверждает, что с 1922 года в Белоруссии запретили говорить на белорусском языке, началась русификация республики и уничтожение национальной интеллигенции. В итоге «ни один университет, ни одна школа, ни один институт у нас не говорит на белорусском языке», – подчеркивает Алексиевич.
Это звучит довольно странно, учитывая, что, согласно документам, в 20-х годах прошлого века в СССР, совсем наоборот, был взят курс на белорусизацию Белорусской Советской Социалистической Республики в прежние годы частично польско-, частично русскоязычной.
В марте 1921 года Десятый съезд Российской коммунистической партии принял резолюцию «Об очередных задачах партии в национальном вопросе», среди которых была «ликвидация государственной, хозяйственной и культурной отсталости угнетенных в прошлом народов, формирование национальных республик и т.д».
Протоколы Х съезда РКП
Интересно, что докладчиком «по национальному вопросу», отстаивающим существование белорусской национальности, «у которой имеется свой язык, отличный от русского», был Иосиф Сталин. Во время прений ему удалось склонить большую часть делегатов в свою сторону, и Х съезд РКП поддержал его программу. В рамках принятой резолюции по национальному вопросу были поставлены задачи по «развитию и укреплению действующих на родном языке судов, администраций, органов хозяйства, органов власти, составленных из людей местных, знающих быт и психологию местного населения». Кроме этого отдельно была отмечена необходимость развития «прессы, школ, театров, клубного дела и вообще культурно-просветительных учреждений на родном языке», а также «сети курсов и школ, как образовательного, так и профессионально-технического характера для ускоренной подготовки».
О том, что резолюция Х съезда была не формальностью, а началом массовой популяризации и продвижения белорусского языка свидетельствует масса сохранившихся и находящихся в открытом доступе документов.
Як «Звязда» пiсала гiсторыю
Белорусская газета «Зьвязда» (теперь «Звязда») 1928 год
Примечательно, что помимо республиканских газет с широких охватом аудитории до наших дней сохранились оригиналы местных, профессиональных и даже внутрикорпоративных изданий первой половины ХХ века на белорусском языке.
Таким образом, если обращаться к документально подтвержденным фактам, невозможно не увидеть, что в советский период была проделана колоссальная работа по развитию белорусского языка. А для «цементирования нации», прежде всего, нужно беречь свою историю, на станицах которой отражен непростой путь становления белорусской государственности.
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