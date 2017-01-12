Объявляется открытый конкурс стихов и сказок о библиотеке

Гомельская областная библиотека, Гомельское городское отделение Белорусской библиотечной ассоциации, Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси и литературно-художественный журнал «Метаморфозы» объявляют открытый конкурс стихов и сказок о библиотеке, цель которого – раскрытие образа современной библиотеки, ее роли в духовной жизни общества; содействие литературному процессу в регионе.
На конкурс, который проводится с 1 января по 1 августа 2017года, будут приниматься работы от двух групп участников – членов Союза писателей и литераторов, не входящих в литературные союзы и объединения.
На конкурс могут быть представлены нигде ранее не публиковавшиеся работы объемом: поэзия – не более 100 строк; сказки – не более 3 страниц машинописного текста. Работы предоставляются в электронном виде не позднее 1 августа 2017 года (с пометкой «на литературный конкурс»)
Победители конкурса будут награждены дипломами учредителей конкурса, а лучшие работы, отмеченные жюри, опубликованы в литературно-художественном журнале «Метаморфозы».
Условия конкурса будут размещены на сайте
областной библиотеки и в блоге городского отделения ББА
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Справки по телефонам: 77-52-05, 77-50-15.
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