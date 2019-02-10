Одесситы собрались на митинг в поддержку несуществующего кандидата в президенты

Сегодня днем жители Одессы собрались на митинг в поддержку несуществующего кандидата президента Украины недалеко от памятника Дюку, который организовали украинские блоггеры.
Разместив объявление на сайте бесплатных объявлений OLX украинские блоггеры Дмитрий Назаренко и Алексей Уткин, которые проводят онлайн-трансляцию на платформе YouTube (канал Уткин ТВ
), собрали всех желающих получить денежное вознаграждение взамен (1000 украинский гривен ~ 35$) участники должны были собраться в одном месте и провести мирную акцию в поддержку Сергея Филатова, якобы кандидат в президенты Украины.
Украинские пранкеры собрали около двухсот желающих получить быстрые деньги, а сами наблюдали и управляли толпой через телефон и веб-камеру, которая установлена в Одессе.
Созваниваясь с некоторыми участниками митинга, блоггеры задавали вопросы о программе кандидата. Все как один, отмечали то, что программа им нравится и они с ней ознакомились. Ребята уточняли, что в программе есть такие яркие фразы, как: «Иван Гай — будущий министр культуры», «НДС увеличивается на 60%», «Украина начнет покорять космические пространства с целью получения полезных ископаемых», «Легализация однополых браков» и т.д.
Люди приводили своих родных, близких и друзей. Некоторые участники акции даже придумали бизнес — привести людей заплатив им меньшую сумму из своего кошелька, в планах получить 1000 гривень от пранкеров. В качестве «разогрева» пранкеры предлагали бесплатно выпить «боярышника» участникам акции.
Апофеозом акции стала информация о том, что Сергей Филатов упал в канализационный люк и умер. Напоминаем, что это вторая по счету акция, первая была организована в Киеве на Андреевском спуске.
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