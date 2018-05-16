Около 20 предприятий одновременно предложат гомельчанам работу

Городская ярмарка вакансий пройдёт в четверг в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома с 10 до 12 часов.
Как рассказала начальник отдела рынка труда и профессиональной подготовки Галина Самсонова, в мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий промышленности, строительства, торговли и, возможно, транспорта. Они расскажут желающим об имеющихся у них вакансиях, проведут на месте собеседования, проконсультируют в вопросах требований к соискателям и прохождения медицинской комиссии при устройстве на работу. На беседу лучше приходить с документами на руках.
– Мы оповестили все средства массовой информации, пригласили на ярмарку более пятисот состоящих на учёте безработных, а также выпускников учреждений образования этих же направлений, ещё не определившихся с первым местом работы. Но прийти в управление по труду могут все желающие, кто хочет найти работу или сменить существующую. Это хорошая возможность поговорить напрямую с несколькими работодателями сразу, не занимаясь в Интернете поиском их контактов и не колеся по городу, – считает Галина Валерьевна.
Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома находится на улице Пролетарской, 18.
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