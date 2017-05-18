Открыт сезон охоты на косулю 2017

Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует об открытии сезона охоты на косулю с 15 мая по 30 сентября.
Охота разрешена на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста ружейным способом из засады, с подхода, в течение суток.
Разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.
Напоминаем, что лица, нарушившие правила охоты и иные акты законодательства об охране и использовании животного мира в процессе ведения охотничьего хозяйства и охоты, несут административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.
Удачной охоты.
Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.
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