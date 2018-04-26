Открытие третьего трудового семестра «Лето -2018»

3 мая 2018 года в 14.30 у памятника комсомольцам – подпольщикам пройдет торжественное открытие третьего трудового семестра Гомельской городской организации ОО «БРСМ».
Ежегодно тысячи молодых людей находят работу благодаря молодежной организации. Ребята трудятся в строительных, сервисных, педагогических, сельскохозяйственных, волонтерских и выездных отрядах.
Популярность студотрядовского движения с каждым годом растет, увеличивается количество молодых людей, желающих в свободное от учебы время заработать свои первые деньги.
Студенческий отряд – это не только работа, но и новые друзья, яркие впечатления, возможность получить дополнительную специальность.
Будущее Родины Строить Молодым – вот основополагающий девиз не только молодежной организации, но и всего студотрядовского движения, начавшего набирать силу еще на заре существования комсомола.
По окончанию торжественного открытия состоится возложение цветов к памятнику комсомольцам – подпольщикам
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