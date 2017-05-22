Открытый диалог Гомельской городской организации ОО «БРСМ» 23 мая 2017 в центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена

Гомельская городская организация ОО «БРСМ» совместно с Гомельской центральной городской библиотекой им. А.И. Герцена поднимет актуальные вопросы, касаемые социальных сетей, проблем и аспектов, связанных с ними.
В обсуждении темы диалога, «Социальные сети: расширение коммуникативной сферы или порок нашего времени?», примут секретари первичных организаций ОО «БРСМ» школ, средне-специальных учебных заведений, для которых данная тема является особенно актуальной в связи с появлением так называемых групп смерти в социальных сетях.
Экспертами в обсуждении темы «Отрытого диалога» выступят: заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского городского исполнительного комитета – Лапшина Виктория Валерьевна; заведующий организационно-методическим отделом Гомельской областной клинической психиатрической больницы – Левковский Рустам Владимирович; зам. Начальника санатория Гомельского отделения Белорусской железной дороги – Чистов Алексей Владимирович, педагог-психолог УО «БелГУТ» – Ярошевич Анна Сергеевна; заместитель директора по воспитательной работе УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского» — Филипенко Виктор Викторович.
Справочно: Сегодня проект приобретает масштаб общественного движения. Акции в формате «Открытого диалога» проходят во всех регионах нашей страны и становятся еще одной формой прямой связи власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси.
Широкомасштабное и повсеместное проведение «Открытого диалога» позволяет сконцентрировать внимание молодежи различных возрастных и социальных групп на актуальных вопросах общественно-политической жизни страны, нацелить на позитивное и конструктивное мышление, желание и стремление сделать правильный выбор, основанный на сохранении традиций и уверенном движении в будущее.
Начало мероприятия в 14.00 в Гомельской центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена. (г.Гомель, ул. Советская, 26). Вход свободный!
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