Мероприятие: Открытый диалог Гомельской городской организации ОО «БРСМ»
Дата проведения: 19 января 2017 года, 14.00
Место проведения: Гомельская центральная городская библиотека им. А.И.Герцена. г. Гомель, ул. Советская, 26
Гомельская городская организация ОО «БРСМ» в рамках проекта «Открытый диалог» поднимет актуальные вопросы в рамках объявленного в Республике Беларусь 2017 Года Науки.
В обсуждении темы диалога, «Молодежь. Наука. Бизнес. Инновации», примут около 70 молодых людей г. Гомеля, заинтересованные в вопросах, проблемах и аспектах данной темы.
Экспертами в обсуждении темы «Отрытого диалога» выступят: первый секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ» Николай Светогор, проректор по научной работе УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», д.т.н., доцент Бойко Андрей Андреевич, предприниматель, бизнестренер Люсик Вячеслав Алексеевич, главный специалист Гомельского областного комитета «Белорусский республиканский союз молодежи Артем Карпенко.
Справочно: Сегодня проект приобретает масштаб общественного движения. Акции в формате «Открытого диалога» проходят во всех регионах нашей страны и становятся еще одной формой прямой связи власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского общества в Беларуси.
Широкомасштабное и повсеместное проведение «Открытого диалога» позволяет сконцентрировать внимание молодежи различных возрастных и социальных групп на актуальных вопросах общественно-политической жизни страны, нацелить на позитивное и конструктивное мышление, желание и стремление сделать правильный выбор, основанный на сохранении традиций и уверенном движении в будущее.
Начало мероприятия в 14.00 в Гомельской центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена. (г.Гомель, ул. Советская, 26). Вход свободный!
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