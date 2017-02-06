9 февраля 2017 года «Открытый диалог» на тему: «Молодежь на производстве – будущее процветающей Беларуси» объединит в актуальной дискуссии работающую молодежь ОАО «Коминтерн», руководство предприятия, представителей органов законодательной власти разных уровней. (Начало дискуссии – 11.00 по адресу: г. Гомель, ОАО «Коминтерн», ул. Интернациональная д.5, демонстрационный зал)
В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы в числе важнейших общегосударственных приоритетов пятилетки определена – МОЛОДЕЖЬ, как главный потенциал государства и будущее страны.
Беларусь – страна открытых возможностей для молодежи. Любая молодежная инициатива, если она грамотно сформулирована и несет пользу стране, находит поддержку со стороны государства и имеет все шансы воплотиться в жизнь.
Права, интересы, обязанности… Закрепление молодых кадров на первых рабочих местах, заработная плата, возможность карьерного роста, строительство жилья… Участие в различных сферах общественной и производственной жизни, благополучие своей семьи, процветание Родины… Какие проблемы волнуют молодежь крупнейшего предприятия легкой промышленности Республики Беларусь станет известно в ходе открытой дискуссии, экспертами которой выступят: генеральный директор ОАО «Коминтерн» Петр Афонченко; заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Андрей Беляков, депутат Гомельского городского Совета депутатов 27 созыва по Студенческому избирательному округу №32, заместитель директора по воспитательной работе УО «Гомельский государственный профессиональный многопрофильный лицей» Алла Рябица.
Организатор мероприятия – Гомельская городская организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Напомним, проект «Открытый диалог» является широкой дискуссионной площадкой, которая дала возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.