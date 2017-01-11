20 января 2017 года состоится «Открытый диалог» на тему «Наркотики – смертельная привычка нынешней молодежи», организатором которого выступает Новобелицкий районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи. Участие в дискуссии примут более 70 учеников.
В качестве экспертов «Отрытого диалога» выступят: Макаревич Екатерина Сергеевна, второй секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ»; Филимонова Евгения Вячеславовна, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних ОВД администрации Новобелицкого района г. Гомеля; Купцова Вера Александровна, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №41 г. Гомель»; Стародубов Валерий Валерьевич, студент юридического факультета ГГУ «им. Ф. Скорины».
В ходе Открытого диалога «Наркотики – смертельная привычка нынешней молодежи» будут затронуты такие вопросы как: «Наркотики – проблема молодежи или всего человечества», «Наркотическая зависимость – болезнь или привычка», «Участие сети Интернет в рекламе и распространении наркотических веществ», «Роль деятельности учителей в антипропоганде наркотических веществ» и др.
Стоит отметить, что данная тема выбрана не случайно, так как она является одной из острых проблем государства. У учащихся будет возможность задать волнующие вопросы представителям здравоохранения, образования, студенческой молодежи.
В ходе проведения данного мероприятия, молодежь обратит внимание на актуальность вопроса и будет иметь возможность высказать свои предложения по решению данной проблемы.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Гомель, ул. Жемчужная, 3.
Начало в 13.00.
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