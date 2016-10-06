Открывается осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей

Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует об открытии сезона охоты на зайца-беляка, зайца-русака с первой субботы октября по первую субботу ноября.
Охота разрешена ружейным способом с подхода с гончими собаками на животных любого пола и возраста в светлое время суток.
Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: гончие, имеющие полевой диплом по зайцу и (или) лисице (с одной гончей собакой могут охотиться до трех охотников), при безружейном способе охоты разрешается использовать борзых собак и ловчих птиц.
С первой субботы ноября по последнее воскресенье января можно будет охотится ружейным способом из засады, с подхода и загоном. Охотничьих собак разрешается использовать всех пород.
С первой субботы ноября по последнее воскресенье января также открывается охота на белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного.
Охота разрешена ружейным способом с подхода, в том числе с охотничьими собаками, на животных любого пола и возраста в светлое время суток. Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 джоулей, но не более 25 джоулей; охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых. При безружейном способе охоты разрешается использовать капканы № 0–3, ловушки (кроме петель).
Напоминаем, что лица, нарушившие правила охоты и иные акты законодательства об охране и использовании животного мира в процессе ведения охотничьего хозяйства и охоты, несут административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.
Удачной охоты.
Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.
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