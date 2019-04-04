Пицца Пепперони – огненное наслаждение для любителей «погорячее»

Пицца Пепперони придется по вкусу каждому, кто по-настоящему ценит все оттенки пикантных и острых блюд. Тонкое тесто, огненные спайсы жгучих колбасок, нежнейшая моцарелла – эта итальянская выпечка уже давно стала бестселлером, без которого не обходится ни одна пиццерия. Сегодня отведать изысканный деликатес можно и в Минске. «ПиццаШефАртс» готова подарить вам хорошее настроение и порадовать Пепперони в любой день недели!
Настоящая Пепперони в пиццерии «ПиццаШефАртс»
Пиццерия «ПиццаШефАртс» неустанно доказывает, что питаться полезно и вкусно за небольшие деньги – это реальность. В приготовлении ее блюд используются исключительно качественные и экологически чистые ингредиенты, а фирменные рецепты шеф-повара разрабатываются с учетом предпочтений клиентов и тонкостей итальянской кухни.
Заведение балует посетителей не только неповторимыми вкусами, но и умеренной стоимостью. Выгодные акции, скидки, бесплатная доставка по городу – лишь часть тех возможностей, которые позволяют купить ароматную пиццу с существенной экономией средств. И главное – каждый гурман найдет здесь настоящую Пепперони, которая зарядит вас энергией и подарит незабываемые эмоции.
Пепперони – внесите перчинку в свой рацион
Своим названием пицца Пепперони обязана пикантным колбаскам pepperoni, которые впервые стали готовить в Неаполе и провинциях итальянской Калабрии. Обычно их изготавливают из свиного мяса (иногда – с добавлением курицы или говядины), приправляя для яркости вкуса острым стручковым перцем. Не зря в Италии Пепперони называют «Дьявольской пиццей», ведь достаточно отведать хотя бы один кусочек, чтобы свести с ума любого ценителя остроты.
Блюдо от пиццерии «ПиццаШефАртс» выпекается на тончайшем тесте и приправляется тщательно подобранными ингредиентами. Помимо острых колбасок, шеф-повар добавляет в него ароматный базилик, фирменный пицца-соус и свежайшую моцареллу, которая после печи растекается по лепешке тягучим и благоухающим слоем. Добиться неповторимого вкуса пиццы позволяют специальные технологии обработки продуктов, которые применяются в заведении буквально для каждого блюда.
Почему стоит заказать Пепперони прямо сейчас?
- благодаря своей пикантности она обеспечивает заряд бодрости и улучшает настроение;
- ее выпекают с тщательным контролем над всеми этапами приготовления, при выдержанной температуре, позволяющей добиться необычайно хрустящей корочки;
- на тесто кладется действительно щедрая начинка;
- пицца отличается доступной ценой и может быть бесплатно доставлена домой или в офис.
Чтобы отведать настоящую пиццу Пепперони
, вовсе необязательно ехать в Италию. Шеф-повара «ПиццаШефАртс» готовят ее не хуже, чем профессиональные итальянские пиццайоло, гарантируя посетителям незабываемую феерию вкусов и ароматов!
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