Почему идеи "Молодого фронта" вредны для Беларуси?

Критикуя власть и жалуясь на экономические проблемы, многие пытаются найти среди оппозиции интересных политиков, которые могли бы предложить свежие идеи. В Беларуси такие люди есть, но, к сожалению, премию «Чемпиона гражданского общества» Ассамблеи негосударственных организаций в номинации «Лидер года» в конце 2016 года получил Дмитрий Дашкевич — экс-политзаключенный, последними «заслугами» которого стали сбор подписей в поддержку бело-красно-белого флага, рытье окопов под Веткой и организация акции «Помоги белорусскому солдату в АТО». Получив статус «узника совести» и участвуя в акциях протеста, Дмитрий Дашкевич почему-то решил, что теперь может безнаказанно сыпать в интервью ксенофобскими и экстремистскими высказываниями. «Хартия-97» совершенно оправдано сняла новость о его провокационном выступлении во Львове. Жаль только, что она по чьему-то недосмотру провисела на сайте какое-то время.
В общении с представителями украинского «Правого сектора» лидеры «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и Эдуард Лобов рассуждали «без купюр» о том, что они готовы устроить революцию в Минске, и рассказали о совместных с украинцами антилукашенковских мероприятиях.
Дмитрий Дашкевич в излюбленной агрессивной манере делает все, чтобы белорусскую оппозицию впредь ассоциировали с националистами, которые с помощью украинцев создают подпольную боевую организацию. При этом радикальные взгляды распиаренного «молодофронтовца» не разделяют даже самые рьяные критики политики Лукашенко! Что Дмитрий Дашкевич предлагает всем нам перенять у «Правого сектора»? Погромы, драки с милицией и репрессии по отношению к согражданам? Видимо, «Молодому фронту» очень импонирует беззаконие, которое его украинские друзья творят в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. Исторические споры, языковые баталии, внешние войны и игры олигархов – это не то, что приведет Беларусь к свободе. Дашкевич с единомышленниками свободно ретранслируют свои идеи на неокрепшие умы подростков и отправляют молодых белорусов погибать на Украину. Вместо демократических ценностей и объективного взгляда на политическую ситуацию в стране и мире «Молодой фронт» предлагает активным гражданам идеи экстремизма и теории заговоров. В итоге, подобная деятельность вредит больше репутации оппозиции, нежели Лукашенко.
Всем, кто симпатизирует «молодофронтовцам», стоит внимательно присмотреться к этим людям, и подумать, нужна ли Беларуси своя версия кровавого Майдана? Мне кажется, лучше поддержать адекватные политические силы, чем следовать методичкам украинского «Правого сектора» и участвовать в националистических шабашах Дашкевича, Лобова и прочих. Неонацистам, ксенофобам, военным наемникам – не место в политической жизни Беларуси. Надеюсь, «Хартия-97» и «Белорусский партизан», наконец-то, начнут оценивать «Молодой фронт», как он того заслуживает.
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