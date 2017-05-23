Полина Голомазова: «Эмоции были, но внутри меня, я их оставила в себе.»

Полина Голомазова – 20 лет, рост 179 см, грудь – 94, талия – 64, бёдра – 96. Полина родилась в Гомельской обл., Ветковского р-на (посёлок Новосёлки). Девушка является студенткой ГГПТК бытового обслуживания, специальность художник-модельер, работает в салоне «Neo Studio», принимает участие во многих конкурсах, среди которых:
- «Мисс Ветка-2015» (1-я Вице-Мисс),
- «Мисс Гомель-2015» (Мисс Популярность и Мисс Спорт),
- Международный фестиваль красоты «Золотой подснежник-2016» в Гомеле (2-е место – дневная причёска, 3-е место – вечерняя причёска, 1-е место на отборочном этапе среди Гомельской области на конкурс «Worldskills-2016» – это республиканский конкурс, на котором Полина представляла Гомельскую область в качестве парикмахера, заняла 3-е место и получила золотую медаль как «Лучший молодой парикмахер Гомельской области»),
- Международный фестиваль красоты «Невские Берега» в сентябре 2016-го в Санкт-Петербурге (1-е место – свадебная прическа, 3-е место – дневная прическа, 4-е место – вечерняя причёска),
- Международный фестиваль красоты «Невские Берега» в феврале 2017-го в Санкт-Петербурге (2-е место – мужская стрижка «Hairtattu», 2-е место – вечерняя причёска, 4-е место – дневная причёска, 4-е место – дневная креативная укладка, 5-е место – свадебная прическа, 5-е место – вечерняя креативная укладка),
- Международный фестиваль красоты «Роза Ветров» в Минске (1-е место – вечерняя причёска, 1-е место – свадебная прическа, 3-е место – дневная прическа).
Помимо вышеперечисленного, в список успехов и побед Полины Голомазовой нужно смело добавить почётное звание победительницы конкурса красоты и спорта «Мисс Тонус+ 2017»! Выпускной вечер конкурса состоялся 9 мая в клубе «Немо», где девушке была вручена корона и подарки, главными из которых стали годовой безлимитный абонемент в фитнес-центр «Тонус плюс» и пакет ювелирных ценностей от магазина SLAVIA. Какие качества помогли Полине выиграть и что дал ей этот конкурс – читайте ниже в интервью с победительницей фитнес-проекта «Мисс Тонус+ 2017» Полиной Голомазовой.
– Полина, когда объявили о твоей победе, какие эмоции и мысли возникли у тебя?
– Когда настал момент объявления результатов за все конкурсные испытания, за весь конкурс, я просто закрыла глаза и представила себе, как мне одевают корону, что я хочу быть первой – именно такие мысли были у меня тогда. А затем, когда я услышала своё имя, когда объявили меня, то внутри всё перевернулось, и мои чувства замерли от этого приятного шока. Многие после коронации интересовались у меня, почему не было эмоций и радости на лице, где это всё. Эмоции были, но внутри меня, я их почему-то оставила в себе. Внутри чувства счастья переполняли меня. Я безумна рада своей победе в этом конкурсе!
– Ожидала ли ты, что станешь лучшей?
– Я не ожидала, что буду первой. Но я очень старалась ею стать: на каждом конкурсном этапе я выкладывалась по максимуму и старалась показать всё, на что способна.
– Какие твои основные качества помогли тебе выиграть ?
– Мои упорство и стремление, в первую очередь. А также талант делать своими руками нечто прекрасное, как например, купальник, который я шила сама себе 2 последние ночи перед выступлением. И это того стоило. Самое главное на конкурсе – выглядеть достойно, чтобы у всех не было сомнений, почему именно я победила.
– А ты могла бы выделить кого-то из девочек-участниц, кто тоже, по твоему мнению, был достоин победы?
– Не смогу выделить какую-то одну девочку, достойны победы абсолютно все. Каждая хороша по-своему и у каждой есть своя неповторимая особенность, которая есть только у неё.
– Можешь назвать этап конкурса, который дался тебе с трудностями, а какой стал самым ярким?
– Самым сложным для меня стал интеллектуальный конкурс, потому что я не знала, что такое квест и что точно нужно было делать. А вот ярким и запоминающимся могу назвать спортивный этап. Было очень весело в тот день, а фото с этого этапа – просто огонь.
– Полина, а почему ты решила принять участие в данном проекте?
– Потому что я люблю разнообразную и насыщенную жизнь. Сидеть на месте – это не для меня, мне всегда нужно что-то делать, чем-то заниматься и развиваться. Помимо учёбы и работы я постоянно где-нибудь участвую, будь то конкурсы красоты или парикмахерского искусства.
– Что тебе дал этот конкурс и какие воспоминания останутся у тебя?
– Самое главное, что конкурс мне дал – это много положительных и ярких эмоций. У меня появились новые знакомства с интересными людьми. Эти 1,5 месяца запомнятся мне тёплыми воспоминаниями о хороших девочках, воспоминания о которых останутся со мной навсегда. Мне с ними было весело и комфортно всегда, все конкурсные этапы. Первый раз такое, чтобы мне все нравились – и это круто. Спасибо девочкам за время, проведённое вместе! Надеюсь, что мы ещё встретимся!
АВТОР: Светлана КОВАЛЁВА
ФОТО: Евгений ФЕРБЕЙ
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