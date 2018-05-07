Посещение ветерана Захарова Аркадия Александровича

В преддверии Дня Великой Победы традиционно волонтеры и активисты Гомельской городской организации ОО «БРСМ» уделяют внимание, оказывают посильную помощь и поздравляют Ветеранов Великой Отечественной войны.
8 мая 2018 года в 11.00 состоится посещение ветерана Великой Отечественной войны Захарова Аркадия Александровича волонтерами и активистами первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с участием депутата Гомельского городского совета депутатов Светогора Николая Сергеевича.
Аркадий Александрович Захаров родился 10 декабря 1936 года рождения.
Ветеран вооруженных сил СССР. Служил в ВС СССР с 1955 по 1958 года, с 1967 по 1987 год. За свои годы Аркадий Александрович принимал участие в строительстве космической программы «Аполлон-союз», секретных военных объектов, здоровался за руку с известными советскими космонавтами. Аркадий Александрович Захаров, человек с богатой биографией. По долгу службы он объездил весь советский союз, от Бреста до Камчатки.
Во время войны, будучи малолетним узником, в 1944 находился в Озаричском лагере смерти. По сей день у Аркадия Александровича дома находится книжка об этом ужасном месте. Освободившись из нацистского концлагеря Аркадий Александрович вернулся домой и работал на благо страны. Строил Дома офицерам в Мозыре, где в последующем был возведен ракетный полк.
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