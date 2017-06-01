Правильное проведение медосвидетельствование

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В этой статье вы узнаете Проведение освидетельствования в медицинском учреждении
Если первый этап проверки – это тестирование на месте, то второй – это освидетельствование на наличие алкогольного или психотропного опьянения, проводимое в специальном медицинском учреждении. Подобную процедуру вправе потребовать сам автовладелец, если он отказывается проводить анализ на месте остановки транспортного средства сотрудниками ГИБДД или не согласен с результатами тестирования. Причин этому может быть несколько:
• Несоблюдение правил проведения освидетельствования, установленных действующим законодательством;
• Несогласие с данными алкотестера;
• Недостоверность в исправности оборудования.
При этом составляется акт, в котором указано несогласие автовладельца с результатами тестирования и направление его на повторное освидетельствование в лабораторию. Документ составляется в присутствии двух понятых и ими подписывается.
Сотрудники правоохранительных органов должны доставить проверяемого до места освидетельствования и дожидаться результатов анализа. В случае отсутствия алкогольного опьянения инспектор обязан доставить водителя туда, где он его впервые остановил и составлял первый протокол. Согласно новым положениям в действующем законодательстве РФ, он должен составить акт, который официально устанавливает отсутствие уровня алкогольного опьянения, препятствующего автовладельцу совершать управление транспортным средством.
Порядок освидетельствования в медицинских учреждениях
Проверка на наличие алкогольного или психотропного опьянения должна производиться в специальных медицинских учреждениях, имеющих соответствующее разрешение на проведение подобных процедур. Перечень таких учреждений закреплен в соответствующем законодательстве. Проводить освидетельствование можно как в медицинских организациях, так и в специально оснащенных передвижных лабораториях.
Проверка на состояние алкогольного опьянения производится в несколько стадий:
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