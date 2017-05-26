Правильное составление протокола сотрудником ГИБДД

В этой статье вы узнаете как правильно должны составлять протокол на алкогольное опьянение
Протокол необходимо составлять в присутствии двух понятных. При наличии видеосъемки, фиксирующей написание акта сотрудниками дорожно-постовой службы, понятые не требуются.
После данной процедуры составляется акт освидетельствования в 3-х экземплярах. Первый остается проверяемому водителю, второй – сотруднику ГИБДД, а третий предназначен для архива. Водителям крайне важно внимательно проверять подлинность указанных данных на всех трех копиях. В поля, содержащие цифровые значения, особенно уровень промилле, необходимо дописать информацию прописными буквами. Это обезопасит вас от подделки данных и вымогательства со стороны недобросовестных сотрудников.
Если водитель не согласен с результатами проверки, он имеет право потребовать повторную процедуру освидетельствования на новом неиспользованном оборудовании. В данном случае инспектор будет учитывать второй результат, и именно он заносится в протокол. Учитывая факторы, влияющие на показатель алкотестера, такие, как содержание остатков спиртосодержащих лекарственных средств, повторную проверку требуется проводить не раньше чем через 15-20 минут. Если забор воздуха был произведен ранее установленного промежутка по требованию сотрудника ГИБДД, водитель имеет право обжаловать данное нарушение закона в судебном порядке.
Бывают ситуации, когда вторая проверка также показала неудовлетворительный результат, с которым проверяемый в корне не согласен. Тогда вы можете потребовать повтор процедуры, но уже в специализированном учреждении. При этом протокол должен в письменном виде содержать несогласие водителя с результатами освидетельствования на месте, а также требование повторного анализа на наличие алкогольных и психотропных веществ в медицинском учреждении. Сотрудники ГИБДД должны выдать вам направление в стационарную или автомобильную медицинскую лабораторию для повторной проверки.
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