"Правый сектор" поддержит молдавских демократов

Проведя Майдан и кардинально поменяв внешнеполитический курс страны, нынешние украинские политики активно демонстрируют, что готовы делится революционным опытом с другими постсоветскими странами. Делается это в том числе для того, чтобы оправдать тяжелые последствия Майдана, с которыми столкнулся украинский народ за последние три года. Так как полноценно вмешаться в российскую политическую жизнь Украине не хватает ресурсов, главными целями для очередного Майдана становятся Молдавия и Белоруссия.
Помимо дипломатических реверансов в адрес соседей и заявлений Порошенко о необходимости евроинтеграции и объединения против России, украинские власти активно используют радикалов для давления на белорусские и молдавские власти. «Правый сектор» и «Свобода», которые являлись пушечным мясом Майдана и АТО, теперь стали лучшими посредниками в отношениях Киева с Минском и Кишиневом. Вооруженных украинских националистов неоднократно задерживали на границе Белоруссии и обвиняли в сотрудничестве с белорусскими радикалами из «Белого легиона» и «Молодого фронта».
В свою очередь белорусы активно ездят помогать своим украинским друзьям в АТО, попутно договариваясь о силовой поддержке в борьбе с режимом Лукашенко. Если в Белоруссии речь идет больше о сотрудничестве между молодежными организациями двух стран, то в Молдавии украинские националисты подписали соглашение с входящей в правящую коалицию «Демократической партией». Об этом в фейсбук сообщил глава Правого сектора Андрей Тарасенко. По его словам
, Молдавия и Украина «должны сообща избавиться от балласта в виде ватников, коммунистов и сепаратистов».
Молдавских сторонников евроинтеграции и лидера ДПМ Влада Плахотнюка не смущает сотрудничество с украинскими неонацистами, а некоторые молдавские журналисты не скрывают радости от того, что опыт «украинских патриотов» поможет остудить пыл сепаратистов в Гагаузии и даже вернуть Приднестровье
. Таким образом, гагаузы, борющиеся за свои законные права и отстаивающие полномочия автономии, становятся главной мишенью для «Правого сектора», активисты которого, например, имеют богатый опыт уничтожения оппонентов в одесском Доме профсоюзов. Подобная участь может ожидать также молдавских граждан, которые выступают против НАТО.
Несмотря на то, что в самой Украине у Порошенко складываются не самые лучшие отношения с националистическими движениями, он нашел способ направить их деструктивную энергию в нужное русло. С одной стороны, Порошенко поддерживает антироссийские силы в Белоруссии и Молдавии, а с другой, подставляет под удар угрожающих его политической карьере националистов, которые будут все чаще попадать в молдавские и белорусские тюрьмы. В стремлении вмешаться в политическую жизнь соседних стран Порошенко и его политтехнологи совершенно не задумываются о последствиях своих действий. Активисты «Правого сектора» могут превратить вялотекущие конфликты в ПМР и Гагаузии в кровавые бойни, что в свою очередь, дестабилизирует ситуацию в регионе и вместо того, чтобы предотвратить, вызовет обострение движений за национальное самоопределение в самой Украине.
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