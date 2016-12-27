23 декабря 2016 г. в «Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» состоялось праздничное тематическое шоу красоты и стиля – «Рождественская мода», главными героями которого стали ученики модельной школы «Хрустальная Нимфа». На протяжении всего мероприятия дарили детям и родителям хорошее настроение Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для детей не только загадки, но и сладкие призы. Организаторы рождественского показа дали возможность всем моделям «Центра моды и красоты» проявить свои творческие способности и принять участие в конкурсе на самый креативный образ вечера. В итоге зрители увидели не только сказочные костюмы, представленные моделями младших групп, но и образы, самостоятельно подобранные учениками по мотивам кинофильма «Великий Гэтсби».
Создавать атмосферу праздника помогли гости «Рождественской моды», друзья «Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» – танцевальная студия «ЯКошка», дуэт клоунов «Миклуха» и «Маклаха», а также артисты «Центра творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля» – вокальная студия «Music kids» и Театр танца «Дива».
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