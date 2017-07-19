Привет, разбитое корыто: USAID уходит из Беларуси



О намерении Трампа забрать деньги USAID из Беларуси в 2018 году стало известно еще весной. Это следовало из опубликованных журналом Foreign Policy документов, содержащих предложения американского президента по сокращению расходов бюджета на будущий год. Глупо было бы отрицать, что львиная доля демократических инициатив в Беларуси реализовалась до недавнего времени исключительно при непосредственной поддержке США. Еще в апреле, например, было трудно представить себе, чем обернется уход USAID для Беларуси: кто, если не американцы, продолжит поддержку частного предпринимательства, и за чей счет будет продолжена работа по продвижению и защите прав населения. Сейчас ответы на все эти вопросы кажутся очевидными – это конец, альтернативы не будет, и денег больше не будет тоже. Как и очевидным теперь является то, что ждать 2018 года тоже никто не собирается – миссию сворачивают уже сейчас, проект за проектом, и даже перспектива безвозвратной утраты нынешних позиций в белорусском обществе, на достижение которых с 1991 года было затрачено столько сил, времени и средств, уже мало кого волнует. Обо всем этом черным по белому написано в служебном письме главы миссии USAID в Беларуси.



Перевод текста письма:

С определенной долей сожаления настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в виду нестабильного финансового положения регионального отделения USAID в Республике Беларусь, сохраняющегося на протяжении последних 6 месяцев, мною принято решение о временной приостановке работы по нескольким ключевым направлениям. Так с 1 августа 2017 года в Беларуси будет частично приостановлена реализация программ по развитию частного предпринимательства, программ социальной и правовой защиты населения. Также в целях экономии считаю необходимым отказаться от проведения бизнес-тренингов и дискуссионных встреч, запланированных на вторую половину 2017 года в Минске, Гродно и Пинске.

Помимо финансовых трудностей, серьезную обеспокоенность вызывает информационная поддержка отделения. Отсутствие оперативных данных и своевременных инструкций значительно осложняет процесс координации сотрудничества между общественными организациями в Беларуси и может грозить потерей контроля над некоторыми из них.

В сложившихся условиях деятельность USAID в Беларуси затруднена и не может считаться эффективной. Дальнейшее игнорирование сложившихся проблем ведет не только к полному отсутствию прогресса в вопросе продвижения демократии в Беларуси, но и создает риск потери тех позиций, которых нам уже удалось добиться в белорусском обществе.

Бурная имитация активной деятельности на протяжении последних 20 лет ни к чему толком так и не привела, страна вновь осталась у разбитого корыта. В рядах оппозиции как не было, так и нет ни единства, ни хоть сколько-нибудь четкой программы, ни поддержки и доверия со стороны населения. Протестное движение в Беларуси на сегодняшний день это: одиночный пикет в Барановичах, добровольные пожертвования белорусской диаспоры в Калифорнии в размере рекордных 3000 долларов и сорок человек в Нью-Йорке с красно-белыми флагами на «неделе порабощенных народов» для галочки. Назвать это борьбой с режимом не сможет даже самый благожелательный наблюдатель. Становление демократического государства в Беларуси в очередной раз откладывается на неопределенный срок.

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com
* - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями