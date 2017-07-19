Привет, разбитое корыто: USAID уходит из Беларуси

О намерении Трампа забрать деньги USAID из Беларуси в 2018 году стало известно еще весной. Это следовало из опубликованных журналом Foreign Policy документов
, содержащих предложения американского президента по сокращению расходов бюджета на будущий год. Глупо было бы отрицать, что львиная доля демократических инициатив в Беларуси реализовалась до недавнего времени исключительно при непосредственной поддержке США. Еще в апреле, например, было трудно представить себе, чем обернется уход USAID для Беларуси: кто, если не американцы, продолжит поддержку частного предпринимательства, и за чей счет будет продолжена работа по продвижению и защите прав населения. Сейчас ответы на все эти вопросы кажутся очевидными – это конец, альтернативы не будет, и денег больше не будет тоже. Как и очевидным теперь является то, что ждать 2018 года тоже никто не собирается – миссию сворачивают уже сейчас, проект за проектом, и даже перспектива безвозвратной утраты нынешних позиций в белорусском обществе, на достижение которых с 1991 года было затрачено столько сил, времени и средств, уже мало кого волнует. Обо всем этом черным по белому написано в служебном письме главы миссии USAID в Беларуси.
Перевод текста письма:
С определенной долей сожаления настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в виду нестабильного финансового положения регионального отделения USAID в Республике Беларусь, сохраняющегося на протяжении последних 6 месяцев, мною принято решение о временной приостановке работы по нескольким ключевым направлениям. Так с 1 августа 2017 года в Беларуси будет частично приостановлена реализация программ по развитию частного предпринимательства, программ социальной и правовой защиты населения. Также в целях экономии считаю необходимым отказаться от проведения бизнес-тренингов и дискуссионных встреч, запланированных на вторую половину 2017 года в Минске, Гродно и Пинске.
Помимо финансовых трудностей, серьезную обеспокоенность вызывает информационная поддержка отделения. Отсутствие оперативных данных и своевременных инструкций значительно осложняет процесс координации сотрудничества между общественными организациями в Беларуси и может грозить потерей контроля над некоторыми из них.
В сложившихся условиях деятельность USAID в Беларуси затруднена и не может считаться эффективной. Дальнейшее игнорирование сложившихся проблем ведет не только к полному отсутствию прогресса в вопросе продвижения демократии в Беларуси, но и создает риск потери тех позиций, которых нам уже удалось добиться в белорусском обществе.
Бурная имитация активной деятельности на протяжении последних 20 лет ни к чему толком так и не привела, страна вновь осталась у разбитого корыта. В рядах оппозиции как не было, так и нет ни единства, ни хоть сколько-нибудь четкой программы, ни поддержки и доверия со стороны населения. Протестное движение в Беларуси на сегодняшний день это: одиночный пикет в Барановичах, добровольные пожертвования белорусской диаспоры в Калифорнии в размере рекордных 3000 долларов и сорок человек в Нью-Йорке с красно-белыми флагами на «неделе порабощенных народов» для галочки. Назвать это борьбой с режимом не сможет даже самый благожелательный наблюдатель. Становление демократического государства в Беларуси в очередной раз откладывается на неопределенный срок.
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