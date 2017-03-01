Проект ТриАРТ открылся в Гомельской областной библиотеке в последний день зимы

28 февраля, накануне календарной весны, в арт-кафе библиотеки открылся проект «ТриАРТ».
В нем представлены 15 фоторабот Марины Васильевой и ассоциативные стихи, написанные к ним молодой поэтессой Мариной Башуровой и ученым секретарем библиотеки, литератором, членом Союза писателей Беларуси Юрием Максименко.
Для Марины Васильевой и Юрия Максименко это уже не первый опыт воплощения подобных проектов – в ноябре 2013 года в Гомельской областной библиотеке ими был реализован совместный проект «Невыразимое подвластно выражению!», который в начале 2014 года представлялся в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева.
Открытие прошло в лучших традициях литературно-музыкального салона, существующего при библиотеке, – сначала ведущая открытия Наталья Шеметкова и один из авторов проекта Юрий Максименко спели дуэтом известную песню «Вернисаж», сыграв не большой музыкальный спектакль, а потом Юрий и две Марины читали стихи друг друга, рассказывали, что для них значит этот проект.
ТриАРТ — www.slideshare.net/umaksimenko/ss-72656285
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.