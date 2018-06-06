Профилактическая акция «Осторожно! ГАДость!»

7 июня в 12.00 активисты первичной организации ОО «БРСМ» учреждения образования «Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины» проведут профилактическую акцию «Осторожно! ГАДость!», которая пройдет на территории торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок».

Справочно: с января 2018 года по инициативе городской организации ОО «БРСМ» данная акция стартовала с целью предупреждения вреда употребления, а также распространении информации об ответственности за распространение «насвая» и других подобных некурительных табачных изделий.
Суть акции заключается в том, что молодые люди, активисты ОО «БРСМ», информируют население о такой важной проблеме посредством буклетов, рассказывая о тех последствиях, которые влечет за собой пагубная привычка. В форме небольшого опроса доводят до людей, что же является мифом, а что правдой в этой теме.

Таким образом, молодежь показывает свою активную позицию в вопросе здорового образа жизни, и стараются как можно больше людей призвать задуматься о важности выбора в пользу своего здоровья.

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