Развитие цифровой экономики в Гомеле

Где: Гомельский областной общественно-культурный центр. г.Гомель, ул.Ланге, д.17.
Когда: 30 ноября 2017 года в 17:30
Что: В Гомеле впервые пройдет мероприятие в уникальном для страны формате, который представляет собой симбиоз бизнес-встречи и игры «Куфаризация». За один вечер перед участниками выступят эксперты в сфере бизнеса, яркие предприниматели и представители Министерства по налогам и сборам. Проект реализуется при поддержке МНС и Министерства экономики. Его цель – помочь гомельским предпринимателям развивать бизнес в условиях цифровой экономики.
На мероприятии можно будет:
- поучаствовать в бизнес-мероприятии, которое пройдет в новом для страны формате игры и конференции;
- пообщаться с экспертами в области бизнеса и представителями Министерства по налогам и сборам;
- пообщаться с представителями гомельского бизнеса.
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