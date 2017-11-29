Развитие цифровой экономики в Гомеле

Развитие цифровой экономики в ГомелеГде: Гомельский областной общественно-культурный центр. г.Гомель, ул.Ланге, д.17.

Когда: 30 ноября 2017 года в 17:30

Что: В Гомеле впервые пройдет мероприятие в уникальном для страны формате, который представляет собой симбиоз бизнес-встречи и игры «Куфаризация». За один вечер перед участниками выступят эксперты в сфере бизнеса, яркие предприниматели и представители Министерства по налогам и сборам. Проект реализуется при поддержке МНС и Министерства экономики. Его цель – помочь гомельским предпринимателям развивать бизнес в условиях цифровой экономики.

На мероприятии можно будет:
  • поучаствовать в бизнес-мероприятии, которое пройдет в новом для страны формате игры и конференции;
  • пообщаться с экспертами в области бизнеса и представителями Министерства по налогам и сборам;
  • пообщаться с представителями гомельского бизнеса.

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