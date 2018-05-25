С Гомельским химическим заводом люди связывают свою биографию на десятилетия

Сегодня на Гомельском химическом заводе трудятся свыше двух тысяч человек. В составе предприятия семь основных и одиннадцать вспомогательных цехов, ремонтно-строительное и транспортное унитарные предприятия, сельскохозяйственный филиал «Морозовичи-Агро» Буда-Кошелёвского района. Завод является крупнейшим производителем комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений, востребованных как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Предприятие из ряда тех, с которыми связывают свою биографию на десятилетия. К примеру, у директора Дмитрия Чернякова, уроженца Гомеля, в трудовой книжке единственная запись — Гомельский химический завод. И здесь это обычное дело. Работают семьи, складываются трудовые династии. Вот как об этом говорит сам Дмитрий Владимирович: «Люди у нас работают замечательные — в большинстве своём профессионалы высокого уровня, искренне любящие свою работу. В цехах, на участках всё держится на взаимовыручке, доброжелательности и сохранении лучших традиций, заложенных старшими поколениями заводчан».
ЭДУАРД ЕДИХАНОВ, заместитель главного энергетика:
Выпускник технического университета имени П.Сухого на заводе работает с 1996 года. Начинал мастером по ремонту теплоэнергетического оборудования в цехе пароводоканализации, в 2000-м перешёл в отдел главного энергетика, где четырнадцать лет трудился ведущим инженером.
Хорошо помнит переломный для завода 2006 год, когда начали вырабатывать собственную электроэнергию. Сегодня её производство достигло 50 процентов в объёмах потребляемых предприятием киловатт. Чтобы понимать размеры экономии, приведём лишь две цифры: закупленная на стороне электроэнергия стоит 21 копейку за кВт/час, своя — вдвое дешевле.
— Деньги в перевооружение завода вкладываются огромные, но и проекты окупаются в оптимальные сроки по принципу «вложили — получили результат». В прошлом году завершён крупный инвестпроект по реконструкции цеха фосфорной кислоты. Внедрена механическая транспортировка фосфатного сырья, которая заменила пневмотранспорт, что позволяет экономить более 9300 рублей в сутки, — привёл конкретный пример Едиханов.
СВЕТЛАНА БЫКОВА, ведущий инженер-технолог производственного отдела:
— Пришла на предприятие в сентябре 1975 года после окончания Днепропетровского механико-металлургического техникума химиком-лаборантом. Работала нормировщиком в цехе фосфорной кислоты, потом сменным инженером в централизованном отделе технического контроля. Параллельно получала высшее образование в Московском политехническом институте, — вспоминает начало своей трудовой биографии старожил завода.
В производственном отделе Светлана Степановна трудится с 1983 года. Говорит, попала сюда по рекомендации диспетчеров, с которыми сменные инженеры всегда работали в связке. Работа в отделе требует глубоких знаний производства.
— Сейчас, к примеру, я рассчитываю июньский план для цеха сложно-смешанных минеральных удобрений. Опираюсь на информацию службы маркетинга, учитываю мощности цеха и возможности сырьевой базы. Кстати, мощности этого цеха за последние годы выросли в полтора раза, то же самое можно сказать о цехе гранулированного аммофоса, — считает важным уточнить Светлана Быкова.
ТАТЬЯНА ГЕРМАН, начальник лаборатории контроля качества сырья готовой продукции:
До сих пор помнит свой первый рабочий день на химзаводе. Это было девять лет назад в лаборатории цеха сложно-смешанных удобрений.
— Всё вокруг гремело, вращалось. Особенно впечатлил сушильный барабан, на фоне которого люди выглядели муравьями. Я ведь раньше никогда не была на производстве, поэтому размеры оборудования поразили, — вспоминает Татьяна.
Количество марок выпускаемых удобрений постоянно растёт, а значит работы у лаборантов прибавляется. Отгрузка продукции идёт каждый день, в том числе на экспорт. Часто покупатели диктуют свои условия в контрактах относительно качества.
— Поляки, к примеру, щепетильно относятся к грансоставу — одним из условий прописывают небольшую массовую долю воды. Казахов устраивают те технические условия, которые утверждены для Беларуси. Прибалты однажды попросили дать развёрнутый анализ по содержанию оксида серы. Надо — сделали. Готовы удовлетворить любой каприз заказчика, — улыбается Герман.
АНЖЕЛИКА СОРОКИНА, начальник группы по контролю сточных вод центральной заводской лаборатории:
Свою жизнь Анжелика Алексеевна могла связать с искусством — по первому образованию она художник росписи по дереву. Когда работала по распределению на Жлобинской фабрике художественных изделий, часто приезжала к маме в Гомель. За оформлением праздничной стенгазеты её застала мамина соседка, разговорились, и Анжелика призналась, что очень хочет найти работу в родном городе. Соседка работала на химзаводе и пообещала помочь.
Анжелику взяли учеником в лабораторию, обучили азам профессии лаборанта прямо на заводе. Со временем она заочно выучилась в Донецком химико-технологическом техникуме. Сегодня о сточных водах, контроль которых ведёт группа Сорокиной, она знает всё и даже больше. Шутка ли, качество одной только сточной воды можно оценить по 30 показателям — от содержания водорода до кадмия и никеля. Контроль за состоянием подземных вод тоже ведёт заводская лаборатория. И хотя эта вода не имеет отношения к водопроводной, специалисты говорят, что по содержанию химических компонентов на границе санитарно-защитной зоны завода она соответствует питьевой.
ИГОРЬ ДМИТРЕНКО, электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования:
В заводском конкурсе «Лучший по профессии» Игорь Дмитренко занял первое место, обойдя 16 соперников. Для скромного электромонтёра с тридцатилетним стажем победа стала приятным напоминанием, что за годы работы не растерял квалификацию.
К слову, предложения перейти работать в другое место Дмитренко поступали неоднократно, но он давно для себя решил: «Химзавод — моя судьба».
— Мне очень нравится наша бригада. Это одиннадцать человек, и каждый несёт ответственность не только за себя, но и за коллег. Чувство локтя в нашей работе очень важно. По себе помню, как постигал азы профессии под руководством бригадира Василия Евтушенко. До сих пор ему благодарен за терпение и житейскую мудрость, — признаётся Игорь Васильевич.
Удивительно, что хобби деревенского человека не связаны ни с рыбалкой, ни с охотой, ни с грибами. Игорь Васильевич очень любит читать.
— Я, можно сказать, фанат технической литературы. Кто-то запоем читает детективы, а я получаю удовольствие от справочников по электрооборудованию и электротехнике, — улыбается старожил.
ОЛЕГ ВЛАСОВ, слесарь-ремонтник:
Чтобы работать на химзаводе, электрик по образованию Олег Власов переучился на слесаря-ремонтника. Его вотчина — техническое обслуживание аммонизатора-гранулятора, который установлен в цехе гранулированного аммофоса.
Коллеги отмечают его ответственное отношение к делу и не скрывают: ему достался сложный в техническом плане участок.
— Работаю десять лет, но не скажу, что всё знаю от а до я, — говорит как есть Олег. — Всё ведь знать невозможно, а родной цех постоянно подкидывает «головоломки», обновляя оборудование. Но мне это нравится — вникать и разбираться, чтобы всё работало чётко, как часы.
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