С Гомельским химическим заводом люди связывают свою биографию на десятилетия

С Гомельским химическим заводом люди связывают свою биографию на десятилетия

Сегодня на Гомельском химическом заводе трудятся свыше двух тысяч человек. В составе предприятия семь основ­ных и одиннадцать вспомогательных цехов, ремонтно-строительное и транспортное унитарные предприятия, сельско­хозяйственный филиал «Морозовичи-Агро» Буда-Кошелёвского района. Завод является крупнейшим производителем комплекс­ных фосфорсодержащих минеральных удобрений, востребован­ных как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Предприятие из ряда тех, с которыми связывают свою био­графию на десятилетия. К примеру, у директора Дмитрия Чер­някова, уроженца Гомеля, в трудовой книжке единственная за­пись — Гомельский химический завод. И здесь это обычное де­ло. Работают семьи, складываются трудовые династии. Вот как об этом говорит сам Дмитрий Владимирович: «Люди у нас ра­ботают замечательные — в большинстве своём профессиона­лы высокого уровня, искренне любящие свою работу. В цехах, на участках всё держится на взаимовыручке, доброжелательно­сти и сохранении лучших традиций, заложенных старшими по­колениями заводчан».

ЭДУАРД ЕДИХАНОВ, заместитель главного энергетика:

ЭДУАРД ЕДИХАНОВ, заместитель главного энергетика

Выпускник технического университета имени П.Сухого на заводе работает с 1996 года. Начинал мастером по ремонту теплоэнергети­ческого оборудования в цехе пароводоканализации, в 2000-м пере­шёл в отдел главного энергетика, где четырнадцать лет трудился ве­дущим инженером.

Хорошо помнит переломный для завода 2006 год, когда начали вы­рабатывать собственную электроэнергию. Сегодня её производство достигло 50 процентов в объёмах потребляемых предприятием кило­ватт. Чтобы понимать размеры экономии, приведём лишь две цифры: закупленная на стороне электроэнергия стоит 21 копейку за кВт/час, своя — вдвое дешевле.

— Деньги в перевооружение завода вкладываются огромные, но и проекты окупаются в оптимальные сроки по принципу «вложили — получили результат». В прошлом году завершён крупный инвестпро­ект по реконструкции цеха фосфорной кислоты. Внедрена механиче­ская транспортировка фосфатного сырья, которая заменила пневмо­транспорт, что позволяет экономить более 9300 рублей в сутки, — привёл конкретный пример Едиханов.

СВЕТЛАНА БЫКОВА, ведущий инженер-технолог производственного отдела:

СВЕТЛАНА БЫКОВА, ведущий инженер-технолог производственного отдела:

— Пришла на предприятие в сентябре 1975 года после окончания Днепропетровского механико-металлургического техникума химиком-лаборантом. Работала нормировщиком в цехе фосфорной кислоты, потом сменным инженером в централизованном отделе техническо­го контроля. Параллельно получала высшее образование в Москов­ском политехническом институте, — вспоминает начало своей трудо­вой биографии старожил завода.

В производственном отделе Светлана Степановна трудится с 1983 года. Говорит, попала сюда по рекомендации диспетчеров, с которы­ми сменные инженеры всегда работали в связке. Работа в отделе требует глубоких знаний производства.

— Сейчас, к примеру, я рассчитываю июньский план для цеха сложно-смешанных минеральных удобрений. Опираюсь на информа­цию службы маркетинга, учитываю мощности цеха и возможности сы­рьевой базы. Кстати, мощности этого цеха за последние годы вырос­ли в полтора раза, то же самое можно сказать о цехе гранулированно­го аммофоса, — считает важным уточнить Светлана Быкова.

ТАТЬЯНА ГЕРМАН, начальник лаборатории контроля качества сырья готовой продукции:

ТАТЬЯНА ГЕРМАН, начальник лаборатории контроля качества сырья готовой продукции

До сих пор помнит свой первый рабочий день на химзаводе. Это было девять лет назад в лаборатории цеха сложно-смешанных удо­брений.

— Всё вокруг гремело, вращалось. Особенно впечатлил сушиль­ный барабан, на фоне которого люди выглядели муравьями. Я ведь раньше никогда не была на производстве, поэтому размеры оборудо­вания поразили, — вспоминает Татьяна.

Количество марок выпускаемых удобрений постоянно растёт, а значит работы у лаборантов прибавляется. Отгрузка продукции идёт каждый день, в том числе на экспорт. Часто покупатели диктуют свои условия в контрактах относительно качества.

— Поляки, к примеру, щепетильно относятся к грансоставу — од­ним из условий прописывают небольшую массовую долю воды. Каза­хов устраивают те технические условия, которые утверждены для Бе­ларуси. Прибалты однажды попросили дать развёрнутый анализ по содержанию оксида серы. Надо — сделали. Готовы удовлетворить любой каприз заказчика, — улыбается Герман.

АНЖЕЛИКА СОРОКИНА, начальник группы по кон­тролю сточных вод центральной заводской лаборатории:

АНЖЕЛИКА СОРОКИНА, начальник группы по кон­тролю сточных вод центральной заводской лаборатории

Свою жизнь Анжелика Алексеевна могла связать с искусством — по первому образованию она художник росписи по дереву. Когда ра­ботала по распределению на Жлобинской фабрике художественных изделий, часто приезжала к маме в Гомель. За оформлением празд­ничной стенгазеты её застала мамина соседка, разговорились, и Ан­желика призналась, что очень хочет найти работу в родном городе. Соседка работала на химзаводе и пообещала помочь.

Анжелику взяли учеником в лабораторию, обучили азам профес­сии лаборанта прямо на заводе. Со временем она заочно выучилась в Донецком химико-технологическом техникуме. Сегодня о сточных водах, контроль которых ведёт группа Сорокиной, она знает всё и даже больше. Шутка ли, качество одной только сточной воды мож­но оценить по 30 показателям — от содержания водорода до кадмия и никеля. Контроль за состоянием подземных вод тоже ведёт завод­ская лаборатория. И хотя эта вода не имеет отношения к водопро­водной, специалисты говорят, что по содержанию химических компо­нентов на границе санитарно-защитной зоны завода она соответству­ет питьевой.

ИГОРЬ ДМИТРЕНКО, электромонтёр по обслужива­нию и ремонту электрооборудования:

ИГОРЬ ДМИТРЕНКО, электромонтёр по обслужива­нию и ремонту электрооборудования

В заводском конкурсе «Лучший по профессии» Игорь Дмитренко занял первое место, обойдя 16 соперников. Для скромного электро­монтёра с тридцатилетним стажем победа стала приятным напоми­нанием, что за годы работы не растерял квалификацию.

К слову, предложения перейти работать в другое место Дмитрен­ко поступали неоднократно, но он давно для себя решил: «Химзавод — моя судьба».

— Мне очень нравится наша бригада. Это одиннадцать человек, и каждый несёт ответственность не только за себя, но и за коллег. Чув­ство локтя в нашей работе очень важно. По себе помню, как постигал азы профессии под руководством бригадира Василия Евтушенко. До сих пор ему благодарен за терпение и житейскую мудрость, — при­знаётся Игорь Васильевич.

Удивительно, что хобби деревенского человека не связаны ни с рыбалкой, ни с охотой, ни с грибами. Игорь Васильевич очень лю­бит читать.

— Я, можно сказать, фанат технической литературы. Кто-то запо­ем читает детективы, а я получаю удовольствие от справочников по электрооборудованию и электротехнике, — улыбается старожил.

ОЛЕГ ВЛАСОВ, слесарь-ремонтник:

ОЛЕГ ВЛАСОВ, слесарь-ремонтник

Чтобы работать на химзаводе, электрик по образованию Олег Власов переучился на слесаря-ремонтника. Его вотчина — техниче­ское обслуживание аммонизатора-гранулятора, который установлен в цехе гранулированного аммофоса.

Коллеги отмечают его ответственное отношение к делу и не скры­вают: ему достался сложный в техническом плане участок.

— Работаю десять лет, но не скажу, что всё знаю от а до я, — го­ворит как есть Олег. — Всё ведь знать невозможно, а родной цех постоянно подкидывает «головоломки», обновляя оборудование. Но мне это нравится — вникать и разбираться, чтобы всё работало чёт­ко, как часы.

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