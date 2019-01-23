Сбор мастеров восточных единоборств пройдёт в Западном микрорайоне

Сбор мастеров восточных единоборств пройдёт в Западном микрорайоне

Международный тренировочный сбор по киокушин-кан карате-до с участием японских, российских и белорусских специалистов пройдёт в Гомеле в течение трёх дней.

Участников пригласил Гомельский центр восточных единоборств под руководством Сергея Мартюхина. Целью встречи называют укрепление сотрудничества японских и белорусских специалистов, пропаганду здорового образа жизни и популяризацию киокушин карате-до.

Тренировки по базовой технике пройдут под руководством действующих инструкторов из Японии Еказава Таку и Ямашито Катаро, секретами специальной и боевой подготовки поделится трёхкратная чемпионка мира Анжелика Сабаева, а также руководитель гомельского центра Сергей Мартюхин. Тренировочный сбор посетят спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья, среди которых чемпионы и победители первенств мира.

Мероприятие проводится под эгидой Kyokushin World Union и является открытым для всех версий карате.

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