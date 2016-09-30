Сентябрьский литературно-музыкальный салон с Алёной Асенчик

29 сентября в арт-кафе Гомельской областной библиотеки состоялось заседание литературно-музыкального салона, главным героем которого стала гомельская поэтесса Алёна Асенчик.
Алена Асенчик — обладательница первого места и золотой медали на Международном литературном конкурсе «Кубок Мира по русской поэзии» (2015), победительница областного литературного конкурса имени Кирилла Туровского (2016) в номинации «Открытие года» (поэзия), прекрасный человек и автор интеллигентных, тонких, лирических, очень красивых, проникающих в душу стихотворений.
Стихотворение Алёны «Гуща тумана...» вошло в шорт-лист международного конкурса «Русский стиль-2008» в Штутгарте. В 2006 году Алена стала победителем конкурса «Прощальный сонет Цурэна» со стихотворением «От себя мне никуда не деться». Её стихи отмечались организаторами проекта «Жемчужная нитка» и редколлегией журнала «Годовые кольца», где есть соответствующие публикации.
Алёна Асенчик — член редколлегии сетевого журнала поэзии «Буквица», на страницах которого была опубликована её статья об истории русского языка.
Стихи её публиковались в Гомельских газетах, журналах «Нёман», «Маладосць», альманахе «Литературный Брянск», коллективных сборниках («Сила символа» и «Вершы паэтау Гомельшчыны»). Финалист телевизионной конкурсной программы «Вечерние стихи» (совместный проект национального литературного портала «Стихи.ру» и редакции интерактивного телевидения газеты «Вечерняя Москва»).
По образованию Алёна филолог. Она преподает в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины. Пробует себя в жанрах эссе и пародии, однако литературное кредо автора — лирика. Её произведения глубоко психологичны, образны, их отличает прекрасная поэтическая техника и афористичность изложения.
В этот вечер Алёна отвечала на вопросы, читала свои стихи. Её стихи прочитали и мама поэтессы, гомельские поэты Елена Парфианович, Марина Башурова, Наталья Шемет, Юрий Максименко.
Своими впечатлениями о творчестве Алёны Асенчик поделились директор издательства «Барк» Мила Александровна Березовская, главный редактор журнала «Метаморфозы» Наталья Евгеньевна Сляднева, поэтесса, переводчик Наталья Иванова.
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