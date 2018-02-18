Станислав Гладченко прошел в основной финал по лыжной акробатики

Единственный белорусский представитель в программе лыжная акробатика (фристайл) прошел в основной финал. После вчерашнего выступления в квалификации, которое оставило больше вопросов, нежели ответов к судейству. Напомним, что решением судей Антон Кушнир занял во второй квалификации седьмое место и тем самым закончил выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Белорусский спортсмен в первом финале заказал прыжок с коэффициентом сложности 4.425 (тройное сальто и два пируэта) практически идеальное исполнение прыжка позволило Станиславу набрать 123.01 балла и тем самым пробиться в основной финал с пятого места.
Во втором финальном прыжке с коэффициентом сложности 4.525 Станислав получил оценку в 125.7 балла, тем самым гарантировал себе выступление в медальных разборках.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.