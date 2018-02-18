Станислав Гладченко занял шестое место на Олимпиаде в Пхёнчхане

Успешно пройдя квалификацию в основной финал Станиславу Гладченко предстояло, как говориться «отдуваться» за себя и за того парня. Учитывая «чудеса судейства» в предыдущем дне квалификации можно было ожидать все что угодно.
Первый прыжок в финальной части соревнований совершил атлет из России Илья Буров с коэффициентом сложности 4.525 итоговая оценка судей – 122.17 баллов. Павел Кротов из России выполнял тот же прыжок, что и его партнер по сборной, однако неудачное приземление позволило Павлу набрать только 103.17 балла, след за российскими спортсменами на склон поднялся украинский фристайлист Александр Абраменко. Александр заказал прыжок такой же как и у россиян Back/Full-Full-Double Full ликование украинских болельщиков не был предела, ведь их спортсмен сделал визуально более чистый прыжок, нежели предыдущие спортсмены, как итог – 128.51 балла.
Белорусский спортсмен заказал тройное сальто с пятью винтами коэффициент сложности 4.900 волнительные секунды ожидания, Станислав взлетает в небо идеальное исполнение, однако падение при приземлении позволило набрать всего 92.100 балла и это пока худший результат, что заведомо списывает все шансы Станислава на медаль.
Золото завоевал украинец Александр Абраменко, серебро у китайского спортсмена Дя Дзен Ян, бронза у спортсмена из России – Ильи Буров.
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