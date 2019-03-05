Столешницы из ДСП: преимущества и особенности изготовления

Столешницы из ДСП: преимущества и особенности изготовления

Столешницы из ДСП чаще всего используются для облицовки горизонтальных рабочих поверхностей. Они востребованы при производстве кухонной мебели и конструкций, которые используются в гостиных, спальнях, детских комнатах. Но что важно знать о таких изделиях? Какие особенности имеет процесс изготовления такой продукции?

Почему стоит использовать изделия из ДСП?

Столешницы из древесно-стружечной плиты отличаются массой значимых преимуществ. Вот основные из них.
  • Такое изделие подходит для интерьера любого стиля.
  • В продаже представлен большой выбор расцветок, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения.
  • Плиты имеют сравнительно высокую устойчивость к термическо-химическим и механическим воздействиям, а также к влаге.
  • Изделия неприхотливы в уходе, что позволит сэкономить немало времени и сил. Специальные средства не потребуются.
  • Плиты прочны и служат долго (при правильном уходе – более 10 лет).

Профессиональная помощь в раскрое ДСП, МДФ, ДВП

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Используем для порезки указанных материалов современное оборудование и хорошие инструменты, что позволяет получить безупречный результат. Также оказываем фасадные услуги, выполняем фрезеровку, присадку, поклейку.

О работе компании можно прочесть массу положительных отзывов. Это мнения покупателей, которые знают нас не только как добросовестного производителя, но и как надёжного продавца. В каталоге представлены:
  • различные по дизайну столешницы, созданные на основе ДСП;
  • плитные материалы и стен-панели;
  • раздвижные системы;
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  • кухонная техника и др.
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