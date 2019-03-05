Столешницы из ДСП: преимущества и особенности изготовления

Столешницы из ДСП чаще всего используются для облицовки горизонтальных рабочих поверхностей. Они востребованы при производстве кухонной мебели и конструкций, которые используются в гостиных, спальнях, детских комнатах. Но что важно знать о таких изделиях? Какие особенности имеет процесс изготовления такой продукции?
Почему стоит использовать изделия из ДСП?
Столешницы из древесно-стружечной плиты отличаются массой значимых преимуществ. Вот основные из них.
- Такое изделие подходит для интерьера любого стиля.
- В продаже представлен большой выбор расцветок, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения.
- Плиты имеют сравнительно высокую устойчивость к термическо-химическим и механическим воздействиям, а также к влаге.
- Изделия неприхотливы в уходе, что позволит сэкономить немало времени и сил. Специальные средства не потребуются.
- Плиты прочны и служат долго (при правильном уходе – более 10 лет).
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