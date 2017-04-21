Тиммерманс отказал Польше в праве на Западную Беларусь

Польские политики очень любят вспоминать былое величие Речи Посполитой и ностальгируют по временам, когда территория польского государства включала украинские, литовские и белорусские земли. Пока подобная риторика звучала внутри Польши, она мало касалась Беларуси. Но в последнее время представители польской правящей партии «Право и справедливость» все чаще припоминают международному сообществу раздел Польши 1939 года и призывают к «восстановлению исторической справедливости». В этом вопросе польские власти активно стремятся заручиться поддержкой ЕС и через журналистов задают наводящие вопросы еврокомиссарам. Например, вызывает недоумение беседа «Голоса Варшавы» с заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом.
Перевод:
У нас намечается острая дискуссия, в ходе которой мы надеемся получить ответы на злободневные темы, поскольку нам выпал редкий шанс побеседовать с европейским комиссаром по межведомственным отношениям и верховенству права, первым заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Мы не будем поднимать вопросов о правомочности действий польских властей или решений Европарламента. Это полномочия польского правительства. Сегодня речь пойдет о защите демократии в соседних с ЕС странах Восточной Европы.
WARSAW VOICE (WV)
Уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, прописанные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеют первостепенное значение для любого поляка. Потому мы с огромной душевной болью следим за политическим беспределом, царящим в соседних с нами государствах. Беларусь, Украина, Молдова – страны, заселенные родственными полякам нациями. Практически везде происходят правовые нарушения. Может ли Польша рассчитывать на поддержку правительственных институтов Евросоюза, защищая граждан этих стран?
Тиммерманс (Т):
Думаю, не ошибусь, утверждая, что здесь позиция Европейского правительства однозначна. Хочется процитировать легендарного борца за права человека и первого президента Чехии Вацлава Гавела, призывавшего всеми силами содействовать гражданам, борющимся за свои права. «Это не только моральная обязанность. В интересах всех, живущих в условиях демократии и свободы, быть неравнодушными к судьбе тех, кому не так повезло, и оказывать всевозможную поддержку мужественным людям, которые пытаются говорить правду из-под завалов лжи и сохранять достоинство в условиях несвободы». Поэтому такая вопиющая ситуация, как, к примеру, в упомянутой Вами Беларуси, не должна оставаться без внимания. После разгона протестной акции 25 марта с нашей стороны уже прозвучало осуждение насильственных действий властей и призыв уважать основополагающие права и свободы. Также на год были продлены санкции в отношении Беларуси…
WV: Громкие слова, фиктивные санкции – это, конечно, красиво. Однако, как показал горький опыт прежнего общения с Лукашенко, эти меры абсолютно неэффективны. Вместе с тем, следуя упомянутому Вами завету Вацлава Гавела, кроме умозрительных обещаний, Польша налаживает связи и оказывает поддержку представителям белорусской оппозиции. В марте проходила очередная встреча с ними в Варшаве. Они уже неоднократно выражали недовольство недостаточным участием Евросоюза в судьбе Беларуси и требовали более жестких мер с распространением санкций на контролируемые государством нефтяные и калийные компании.
Т: Существует разработанный Европейской комиссией документ 2006 года «Что Европейский союз мог бы дать Беларуси». В нем дана концепция взаимоотношений с этим государством в рамках Европейской политики соседства, партнерства и сотрудничества и Восточного партнерства и не оговорены никакие санкции в случае нарушения белорусским правительством прав граждан страны. Зато соблюдение этих прав указано в условиях для полного участия Беларуси в нашей соседской политике, включая такие преференции, как упрощенный въезд для белорусских граждан в страны Евросоюза, поддержка белорусского бизнеса на европейском рынке, рабочие места и перспективы для молодого поколения белорусов, улучшение жизни социально незащищенных слоев населения, модернизация путей сообщения и энергосетей, участие Беларуси в общеевропейских программах сотрудничества по защите окружающей среды, здравоохранению, стандартам пищевой безопасности, обучение белорусских студентов в европейских вузах и другие аспекты сотрудничества. Белорусские власти прекрасно осведомлены о содержании этого документа и о том, что в случае осуществления данной программы Беларусь быстро превратится в процветающее государство и сможет стать равноправным партнером во всех сферах отношений. Их отказ от нашего предложения является тормозом экономического, финансового и социального развития, в первую очередь, для их же страны. Это досадный ущерб, наносимый нашим отношениям. Тем не менее, мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела государства, не являющееся членом ЕС. Кроме того, ужесточение санкций со стороны Европы могут спровоцировать Беларусь на поиск защиты у другого влиятельного соседа, вплоть до отказа от независимости, не дай бог. Насильно мил не будешь.
WV: Это так. Но в Беларуси еще остались действительно мужественные люди, помнящие свои исконно славянские корни и борющиеся с режимом, несмотря ни на какие репрессии. Ради свободы своих соотечественников эти истинные славяне и патриоты, настоящие европейцы готовы на все, вплоть до восстановления исторической справедливости в отношении передела границ Западной Белоруссии в результате преступного сговора СССР и Германии в 1939 году. Они выступают за демократические реформы, прописанные в документе Еврокомиссии 2006 года. За ними идут люди, как это показали недавние протесты, например, прошедшие во многих городах «марши нетунеядцев». У них уже есть наша поддержка. Теперь слово за Европарламентом.
Т: Поддержка оппозиции в условиях диктатуры – безусловно, достойное занятие. Однако европейские ценности предполагают помощь ради идеи, ради победы демократии, без разделения наций на «родственные» и «неродственные», и уж, тем более, не в обмен на территориальные приобретения. На данный момент Польша балансирует на тонкой грани, когда поддержка, основанная на общности моральных понятий, может выглядеть мотивированной геополитическими амбициями. Возникает вопрос о правомочности такого сотрудничества и нравственных качествах этих, как Вы выразились, «мужественных людей», готовых ради власти пожертвовать частью государства. Если не ошибаюсь, под Западной Белоруссией подразумеваются земли, принадлежавшие Второй Польской республике с 1919 по 1939 год, вплоть до Минской и Витебской областей? Получается драма в стиле «Ричарда Третьего»: «Полцарства за коня!» Такая инициатива вряд ли будет поддержана в Европарламенте. Если бы мы поддерживали борьбу за свободу, попутно реализуя свои корыстные интересы, это привело бы к дискредитации идей демократии и прав человека, а далее – к гуманитарной катастрофе мирового масштаба.
WV: Это все-таки добрая воля и выбор граждан, которую мы также призваны уважать. Разве не логично, что люди стремятся к стабильности, безопасности и финансовому благополучию?
Т: Именно из уважения не только к доброй воле, но и к суверенности любой нации, никакое государство Евросоюза не может принимать подобные «подарки». Если люди, не имеющие возможности самореализоваться у себя дома, стремятся к стабильности и благополучию – добро пожаловать. Устраивать под этим соусом территориальный передел, пусть и в рамках восстановления исторической справедливости, незаконно и недостойно.
WV: И все-таки, опустив щекотливую национальную тему, считаете ли Вы, что поддержка белорусской оппозиции является важной задачей внешнеполитического курса ЕС?
Т: Безусловно! Думаю, эти люди могут рассчитывать на посильную помощь с нашей стороны. Кроме того, проблему с обострившейся ситуацией в Беларуси мы поднимем и на очередном заседании Совета по правам человека ООН.
Разговор был посвящен поддержке гражданских институтов в Беларуси, но потом польский журналист заявил о возможности передачи Польше территорий по соглашению с белорусской оппозицией. Тиммерманс жестко пресек рассуждения о перекраивании границ в Восточной Европе, но едва ли это вразумит нынешнюю польскую элиту, территориальные амбиции которой, судя по всему, являлись главной причиной многолетней поддержки белорусской оппозиции.
Встречи с белорусами в Варшаве, озабоченность уровнем жизни населения Гродненской, Витебской и Минской областей – это лишь подготовка белорусского общественного мнения к аннексии территорий. На данный момент еврочиновники отвергают такой сценарий, но где гарантия, что польские дипломаты не уговорят их в будущем? Так или иначе, позиция ЕС в регионе полностью развязывает руки Польше, оправдывая вмешательство в общественно-политическую жизнь независимого государства, что свидетельствует о реальной угрозе суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Поляки активно поддерживают белорусские акции протеста как раз для того, чтобы дестабилизировать обстановку в республике, поставить ее на порог гражданской войны и убедить ЕС в том, что единственным спасением для нескольких миллионов белорусов является переход под управление Польши.
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