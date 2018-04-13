Тимошенко заподозрили в получении денег от Каддафи на президентскую кампанию 2010-го года

До президентских выборов еще год, но зачистка политического пространства уже началась.
Депутаты от БПП развернули целую информационную кампанию по дискредитации основного оппонента Петра Алексеевича. Для начала нардеп Светлана Залищук на своей странице в Facebook выкладывает ссылку на интервью сына покойного ливийского диктатора, который поведал изданию middleeastmonitor.com о том, кто помимо Саркози «от Киева до Брюсселя» получал деньги на политическую деятельность.
Затем еще один народный избранник Владимир Арьев поделился ответом на собственный запрос в НАБУ по тому же вопросу. НАБУ рапортует о начале проверки тревожного и очень своевременного сигнала.
Дальше, надо понимать, следует ждать праведного гнева СБУ и Прокуратуры. Впрочем, время для этого еще есть. До очередных выборов можно поиграть в демократию.
https://enigma.club/articles/timoshenko_zapidozrili_v_otrimanni_groshey_vid_kaddafi_na_prezidentsku_kampaniyu_2010_go_roku
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