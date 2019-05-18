ТОП-10 самых экстравагантных участников Евровидения за всю историю

ТОП-10 самых экстравагантных участников евровидения
Уже скоро будет проводиться ежегодный музыкальный конкурс Евровидение -2019. И чем только не пытались зацепить участники шоу зрителей и членов жюри. С годами становится все меньше призеров с достойной музыкой. Здесь собраны те исполнители, которые не имели границ в своей экстравагантности.

Кончита Вурст

Кончита Вурст

Что ни говори, это имя будут еще долго помнить даже те, кто не смотрел ни одной трансляции конкурса. Мужчина в образе женщины с бородой пытался сказать «нет» предрассудкам общества. Так ли оно было, или это просто пиар-ход, но исполнитель одержал победу в 2014 год

Lordi

Lordi

Группа металлистов в ужасных костюмах с громким ревом перешагнула через надежды России на романтичного Диму Билана. Это был первый случай победы такого рода участников, но вслед за ними стало появляться все больше рокеров, но успех свои собратьев никто не повторил.

Бурановские бабушки

Бурановские бабушки

Своеобразным ответом на победу рокеров-гоблинов стало участие потешных бабуль в удмуртских народных костюмах, спевших зажигательную песню. Кажется, никто на конкурсе к ним серьезно не относился, а они взяли и заняли второе место.

Индюк Дастин

Индюк Дастин

Кукла птицы блистала в своей родной Ирландии, но европейские зрители не оценили попытку участника выделиться — он не был пропущен в финал. Но слава в его стране от этого не померкла, а только возросла.

Sestre

Sestre

Трио практически провело на сцене экскурсию в мир трансвеститов. В наряде стюардесс «женщины» в сопровождении оркестра исполнили зажигательную песню. Но эпатаж также не вывел группу в тройку призеров.

Верка Сердючка

Верка Сердючка

Мы уже давно смирились с образом Андрея Данилко, а вот европейцы были шокированы образом пышногрудой нескладной женщины. Песня получила «серебро» на конкурсе, а выступления Данилко в России на этом закончились из-за скандала с песней.

Baby Doll

Baby Doll

Девушка в образе нелепой куклы Барби выступила от Югославии в 1991 году. Она была далека от современных Бэби Долл – поклонниц пластической хирургии и не смогла завоевать публику.

Сильвия Найт

Сильвия Найт

Море пафоса, шика и роскоши, неудачная ирония на ажиотажных исполнителей. Все это никак не помогло расположить к себе жюри.

Михалис Ракинтзис eurovision

Михалис Ракинтзис (Греция)

Певец и его группа нарядились в громоздкие и не дышащие костюмы роботов. Мучения на сцене того не стоили, так как победу они не принесли.

Netta Barzilai eurovision

Netta Barzilai

Странная женщина в странном костюме со странной песней. Журналисты заранее предсказывали певице победу, а обычные зрители еще долго «кудахтали», подражая артистке.
  • 0
  • 18 мая 2019, 17:49
  • admin

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com
* - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями