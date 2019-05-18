ТОП-10 самых экстравагантных участников Евровидения за всю историю

Уже скоро будет проводиться ежегодный музыкальный конкурс Евровидение -2019. И чем только не пытались зацепить участники шоу зрителей и членов жюри. С годами становится все меньше призеров с достойной музыкой. Здесь собраны те исполнители, которые не имели границ в своей экстравагантности.
Кончита Вурст
Что ни говори, это имя будут еще долго помнить даже те, кто не смотрел ни одной трансляции конкурса. Мужчина в образе женщины с бородой пытался сказать «нет» предрассудкам общества. Так ли оно было, или это просто пиар-ход, но исполнитель одержал победу в 2014 год
Lordi
Группа металлистов в ужасных костюмах с громким ревом перешагнула через надежды России на романтичного Диму Билана. Это был первый случай победы такого рода участников, но вслед за ними стало появляться все больше рокеров, но успех свои собратьев никто не повторил.
Бурановские бабушки
Своеобразным ответом на победу рокеров-гоблинов стало участие потешных бабуль в удмуртских народных костюмах, спевших зажигательную песню. Кажется, никто на конкурсе к ним серьезно не относился, а они взяли и заняли второе место.
Индюк Дастин
Кукла птицы блистала в своей родной Ирландии, но европейские зрители не оценили попытку участника выделиться — он не был пропущен в финал. Но слава в его стране от этого не померкла, а только возросла.
Sestre
Трио практически провело на сцене экскурсию в мир трансвеститов. В наряде стюардесс «женщины» в сопровождении оркестра исполнили зажигательную песню. Но эпатаж также не вывел группу в тройку призеров.
Верка Сердючка
Мы уже давно смирились с образом Андрея Данилко, а вот европейцы были шокированы образом пышногрудой нескладной женщины. Песня получила «серебро» на конкурсе, а выступления Данилко в России на этом закончились из-за скандала с песней.
Baby Doll
Девушка в образе нелепой куклы Барби выступила от Югославии в 1991 году. Она была далека от современных Бэби Долл – поклонниц пластической хирургии и не смогла завоевать публику.
Сильвия Найт
Море пафоса, шика и роскоши, неудачная ирония на ажиотажных исполнителей. Все это никак не помогло расположить к себе жюри.
Михалис Ракинтзис (Греция)
Певец и его группа нарядились в громоздкие и не дышащие костюмы роботов. Мучения на сцене того не стоили, так как победу они не принесли.
Netta Barzilai
Странная женщина в странном костюме со странной песней. Журналисты заранее предсказывали певице победу, а обычные зрители еще долго «кудахтали», подражая артистке.
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