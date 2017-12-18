В Гомеле состоялся финал III Областного конкурса красоты и грации «Миссис Гомель - 2017»

В прошедшую пятницу, 15 декабря, в Общественно-культурном центре, прошёл Финал III Областного конкурса красоты и грации «Миссис Гомель – 2017». Конкурс состоялся при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского областного исполнительного комитета.
За главный титул и корону боролись 15 участниц от 24 до 40 лет.
Конкурс «Миссис Гомель – 2017» был открыт особым гостем из города Минска – танцевальным шоу-проектом «TREND DELUXE».
Первое дефиле участниц было в коллекции от партнёра показа белорусской одежды «NAVY». Далее каждая конкурсантка смогла проявить свои интеллектуальные способности, отвечая на вопросы, заранее подготовленные организаторами.
Танцевальный номер участниц Финала III Областного конкурса красоты и грации «Миссис Гомель – 2017» проходил совместно с живым исполнением Анастасии Журавлёвой. Конкурсанткам удалось продемонстрировать зрителям свои изящные формы и грациозные движения. Футболки для танцевального выхода были предоставлены партнером конкурса – студией эксклюзивных подарков «Фото на всё».
Семейное дефиле – выход участниц с детьми – был, пожалуй, самым трогательным моментом вечера и не оставил равнодушным ни одного зрителя.
На заключительный выход участницы конкурса красоты и грации «Миссис Гомель – 2017» вышли в эксклюзивной коллекции вечерних платьев от дизайнеров центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» Татьяны Пипченко и Натальи Якутович.
Помимо дефиле конкурсанток, на сцену выходили и модели подиум школы «Хрустальной Нимфы», которые представляли коллекцию детской одежды «Барашек Шон» и «Colibri» вышеупомянутых дизайнеров. Не остались в стороне и финалистки конкурса красоты и грации «Миссис Гомель 2015/2016», которые также выходили на подиум.
По итогам конкурса, жюри выбрало трёх девушек. Генеральный партнёр конкурса ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» – предоставил второй вице-миссис Ирине Середе сертификат на покупку своей ювелирной продукции на сумму 1000 белорусских рублей, первой вице-миссис Марине Тимошенко сертификат на 1500 белорусских рублей, а победительнице, которой стала участница под номером 14 Анастасия Зятикова, сертификат на сумму 2500 белорусских рублей.
Все участницы Финала III Областного конкурса красоты и грации «Миссис Гомель – 2017» получили подарки от партнёров мероприятия: студия оформления бровей, макияжа и экспресс укладок «TINT Brow Bar»,
косметический и СПА-Салон «Клеопатра», тренажерный зал премиум-класса «LUX GYM», косметическая компания «Mary Kay», магазин обуви «SAFINI», «OlimpFood» – компания доставки здоровой еды и правильных пицц на высокобелковой основе, магазин чистоты и красоты «Косметичка», загар-клуб «Хамелеон», студия «#Фотонавсё», фейсбилдинг от первого в Беларуси сертифицированного инструктора по фейсбилдингу Международной школы фейсбилдинга Евгении Баглык, «Yves Rocher» –французская косметическая компания, «Миссис зрительских симпатий» завоевала Елена Бурминская. Она получила сертификат на 50 бел. руб. от «TINT Brow Bar», «Миссис Фитнес» – Татьяна Щепко сертификат на 12 месяцев на посещение тренажёрного зала премиум класса «LUX GYM», Елена Боровко стала победительницей интернет-голосования на сайте «Правда Гомель» и получила приз газеты «Гомельская правда», Руслана Глазкова стала «Миссис Естественная красота» и получила сертификат на прохождение индивидуального курса от «Фейсбилдинг».
Партнёрами конкурса выступили – Первый городской телеканал и радио «107.4 FM», студия бумажного моделирования «Полиганалка», а также ОАО «Гомельский химический завод» – одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и крупнейшее в стране, выпускающее фосфоросодержащие минеральные удобрения, а также продукцию неорганического синтеза под брендом «BelFert».
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