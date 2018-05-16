В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

Накануне Дня медицинской сестры в гомельских больницах проводятся конкурсы профмастерства. В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере на сцену вышли восемь участниц.

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр
В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

С ходу определить, кто из девушек является явным фаворитом, оказалось нелегко. В конкурсе визиток на уровне выступили все участницы – блеснули остроумием и незаурядными творческими способностями. Медсестра радиологического отделения Татьяна Петрова, например, представила автобиографию в стиле «рэп». А будущая «Мисс-грация» Светлана Афанасьева из реанимационного отделения показала один день из своей жизни. Максимальное количество балов набрала также хирургическая медсестра Анна Семёнова, которая заставила жюри и зрителей смеяться над клипом, повествующим о её недавнем вливании в коллектив отделения.

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

Во время теоретических и практических конкурсов участницам было не до шуток. Тем не менее на вопросы жюри отвечали чётко и грамотно, как на экзаменах.

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

В Гомельском онкодиспансере прошёл конкурс медицинских сестёр

Самым весёлым стал творческий конкурс, где участницам разрешалось прибегнуть к помощи своих коллег. Потому он изобиловал юмористическими сценками, в которых принимали участие едва ли не все сотрудники представляемых отделений. И всё же наиболее зрелищно смотрелись и высоко оценивались жюри во главе с главным врачом диспансера Дмитрием Лосем сольные номера. Практически никого из присутствующих не оставил равнодушным вальс фронтовой медсестры, исполненный процедурной медсестрой торакального отделения Галиной Шапетько. Которая, к слову, в итоге заняла третье место. Пластикой и прекрасными хореографическими способностями всех присутствующих поразила всё та же Анна Семёнова, исполнившая зажигательный восточный танец. Пройдя практически всю конкурсную дистанцию без серьёзных сбоев, раз за разом складывая в свою копилку наивысшие баллы, она с минимальным перевесом вырвала победу у медсестры реанимационного отделения Елены Старовойтовой. Скоро Анне Семёновой придётся уже на областном уровне защищать честь онкодиспансера.

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