В Минске по ул. Толбухина 17 произошел пожар двухкомнатной квартиры

Пожар на Толбухина

17 октября, примерно в 18:00 поступило сообщение в службу 101 от жильцов дома 17 по улице Толбухина — Они рассказали о дыме, идущем из квартиры на третьем этаже. Предварительно установлено, что в кухне произошла вспышка газа от плиты.

В результате возгорания пострадал мужчина 1919 года рождения, который проживает вместе с дочерью и зятем — их в момент происшествия дома не было. Пенсионера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако позже он скончался.

Пожар на Толбухина

Эвакуация жильцов не проводилась. Причина ЧП устанавливается.

Видео: youtu.be/bXvIwiqEdLo и youtu.be/58vxkSXa9Yg
  • 0
  • 17 октября 2016, 21:41
  • admin

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com
* - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями
Блоги, Новости Гомеля, В Минске по ул. Толбухина 17 произошел пожар двухкомнатной квартиры