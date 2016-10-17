В Минске по ул. Толбухина 17 произошел пожар двухкомнатной квартиры

17 октября, примерно в 18:00 поступило сообщение в службу 101 от жильцов дома 17 по улице Толбухина — Они рассказали о дыме, идущем из квартиры на третьем этаже. Предварительно установлено, что в кухне произошла вспышка газа от плиты.
В результате возгорания пострадал мужчина 1919 года рождения, который проживает вместе с дочерью и зятем — их в момент происшествия дома не было. Пенсионера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако позже он скончался.
Эвакуация жильцов не проводилась. Причина ЧП устанавливается.
Видео: youtu.be/bXvIwiqEdLo
и youtu.be/58vxkSXa9Yg
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