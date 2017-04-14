В "Просто научном кафе" 20 апреля поговорят о неизвестных страницах военной истории Гомельщины

20 апреля в 18.00 в Гомельской областной библиотеке состоится очередное заседание «Просто научного кафе». Тема заседания: «Неизвестные страницы военной истории Гомельщины».
На заседании разберемся:
— Какие страницы истории нашего края освещаются необъективно или фальсифицируются?
— Какие пятна до сих пор существуют на карте военной истории нашего региона?
— Какие задачи стоят перед гомельскими историками?
Эксперты «Просто научного кафе»:
— Мезга Николай Николаевич, доктор исторических наук, декан исторического факультета Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины
-Мищенко Константин Сергеевич, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы
— Селицкий Валерий Степанович, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и управления Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины
На кафе придёт известный фотограф, коллекционер фотографий Александр Веснин, а также руководитель Белорусского военно-исторического клубного объединения «Честь мундира» Владимир Колот.
Приглашаем всех, кого интересует эта тема!
По вопросам участия просим обращаться к координаторам проекта «Просто научное кафе»:
Анастасия Короткевич +375 (44) 741-62-37
Юрий Максименко +375 (29) 368-32-37
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