В Советском районе свела счёты с жизнью мать двоих дететей

Трагедия произошла 10 июня на улице Волгоградской, городской отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку.
На сегодня известно, что в минувшие выходные глава семьи с двумя несовершеннолетними детьми отправились на машине на дачу. Супруга оставалась в Гомеле. По возвращении её тело в петле в одной из комнат обнаружила дочь. В квартире была найдена предсмертная записка.
– Уже установлено, что семья является благополучной, социально опасной не признавалась. Объективных данных утверждать то, что причиной суицида явились какие-либо социальные проблемы, не имеется. В пользу этого говорит содержание предсмертной записки умершей, образ жизни семьи. В последние месяцы женщина не работала, но за помощью в трудоустройстве в центр занятости не обращалась. Прежде чем подвести итоги проверки, следователи изучат результаты судебно-медицинской экспертизы, которая может длиться до месяца, поднимут медицинскую документацию в учреждениях здравоохранения, – рассказал начальник городского отдела Следственного комитета Алексей Файзуллин.
За пять месяцев этого года Гомельский городской отдел СК проводил проверку по 21 материалу о суицидах. Каждый случай тщательно анализировался. Среди наиболее распространённых причин – алкогольная зависимость, а также различного рода заболевания, в том числе и психические.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.