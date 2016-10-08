В ТЦ "Европа" 17-летний с бензопилой и топором напал на покупателей

Сегодня в ТЦ «Европа» 17-летний подросток напал на покупателей. Парень напал на девушек используя бензопилу и топор, который он пронес в чехле от гитары.
Одна девушка погибла на месте, вторая девушка с тяжелыми повреждениями доставлена в больницу. На месте преступления работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи, по горячим следам был задержан 17 летний подросток, возбуждено уголовное дело.
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