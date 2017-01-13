"Вероятности любви" Натальи Шемет

12 января в рамках литературно-музыкального салона в Гомельской областной библиотеке состоялась презентация новой книги прозы Натальи Шемет «Вероятности любви», вышедшей в гомельском издательстве «Барк».
Презентация Натальи благодаря искреннему душевному дуэту автора книги и ведущего Евгения Кухарева превратилась в вечер-исповедь, на котором писательница поделилась тайнами своей творческой кухни, втянув зрителей в гольфстрим чувств и переживаний своих героев.
Стихи и прозу на вечере читали директор библиотеки Марина Сергеевна Рафеева, сотрудники библиотеки Зоя Кулиш, Ольга Крячкова и поэтесса Марина Башурова.
И конечно же Наталья исполнила песни, любимые многими. Своими впечатлениями о творчестве Шемет поделились редактор и издатель всех пяти книг Натальи Мила Александровна Березовская, писатель Александр Михайлович Атрушкевич, главный редактор журнала «Метаморфозы» Наталья Евгеньевна Сляднева, поэтесса Елена Парфианович. Со своим музыкальным подарком на презентацию пришёл поэт и музыкант Сергей Стариков.Закончилась встреча коллективным исполнением песни «Зимний сон».
Фото Михаила Гута!
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