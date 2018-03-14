"Весенний джаз" в Гомеле 1 апреля

Друзья! Многие считают что весна – самое удивительное время года. Она наступает так стремительно, что перемены в природе происходят буквально на глазах. Нужно только очутиться в весеннем парке, чтобы увидеть, как вокруг пробуждается природа, настроение у прохожих становиться лучше, зимняя хандра отступает. Легкость и радость ощущается во всем: песни и танцы заполоняют город так, что прогуливаясь по вечерним скверам и переулкам, душа наполняется сказочными мелодиями.
В один из прекрасных весенних вечеров, мы приглашаем Вас на праздничный концерт «Весенний Jazz», полный радости, отличного настроения и, конечно же, прекрасной музыки в исполнении концертного духового оркестра г.Гомеля! Дирижер и ведущий вечера — лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Максим Рассоха.
«Весенний Jazz» — это джазовый концерт, который пройдёт в рамках проекта «Гомель в ритме Jazz». В этот, по-настоящему тёплый и наполненный творческой атмосферой вечер, на сцене Областного Драматического Театра соберутся лучшие джазмены города и устроят невероятное путешествие в мир спонтанных импровизаций и игривых мелодий из нового джазового репертуара оркестра.
Приходите на концерт! Впустите в свою душу и сердце прекрасное весеннее настроение! Ждём Вас!!!
Дата встречи: 1 апреля 2018г.
Начало концерта – 18.30.
Место встречи: Гомельский Областной Драматический Театр.
Ждём всех!
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