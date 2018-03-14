Вузовский этап Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна – 2018» является отборочным этапом Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна – 2018».
В конкурсе принимают участие девушки-студентки очной формы обучения учреждений высшего образования Республики Беларусь, члены ОО «БРСМ».
Идея конкурса заключается в представлении красоты, как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц.
Критериями отбора участниц конкурса являются: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, участие в молодежных проектах и программах.
Конкурсная программа предусматривает визитную карточку, творческий номер, интеллектуальный конкурс, дефиле. По итогам конкурса, участница, набравшая большее количество баллов по оценкам жюри становится победительницей вузовского этапа и будет представлять университет на областном этапе Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна – 2018».
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