Выпускной вечер «Мисс Тонус+ 2017»

Вот и незаметно пролетели 1,5 месяца конкурса. Пройдены все этапы соревнований, подготовлены творческие номера и вот, 9 мая в клубе «Немо» стало известно имя победительницы «Мисс Тонус+ 2017».
Начало выпускного вечера было запланировано на 18-00, но это время только для гостей мероприятия. Сами же участницы, визажисты и костюмеры были в «Немо» намного раньше. Нужно было в очередной раз отрепетировать творческие номера и повторить дефиле в купальниках и платьях. Волнение и приятная суета присутствовали на протяжении всего дня.
Весь вечер на сцене с девочками был харизматичный и обаятельный ведущий Алексей Лакин. Он начал с представления участниц и количества баллов у каждой из них, а затем объявил творческие номера девочек. Первой выступила Полина Голомазова, она удивила зрителей тем, что на сцене сделала причёски двум своим моделям. У Полины всё легко и красиво получилось.
Затем на сцене появилась Анастасия Лазбекина. У девушки номер заключался в танце, и это был не просто танец, сложность заключалась в том, что в такт музыки нужно было танцевать с достаточно немаленькими флагами. Анастасия здорово справилась со своим номером.
После неё также с танцем выступила Анжелика Гусакова, с танцем, полным эмоций. Движения у Анжелики были очень пластичны и экспрессивны.
Танцевальный ритм подхватила следующая участница – Диана Дементюк. У девушки был номер в стиле гоу-гоу. Без сомнений, яркий и самый страстный номер вечера.
После на сцену со своим танцевальным номером вышла Ольга Роскач. У неё был энергичный и в то же время нежный и лёгкий танец, как и сама девушка.
Затем настала очередь Екатерины Кондратьевой. Она на четырёх холстах бумаги краской по очереди начала рисовать, очертания чего именно, нам не сразу было понятно. Очень любопытно было наблюдать за Екатериной. Спустя пару минут, совместив все холсты, стало видно, что на рисунке изображена девушка-спортсменка с гантелей в руке – вылитая наша участница. Очень творческий подход к номеру, стоит заметить.
Последней участницей выступила Елена Лебедева с танцевальным номером. Елена – единственная участница, у которой есть малыш. Для своего статуса у девушки отличная подтянутая фигура, которая чётко подчёркивалась в ритмичном танце.
После творческих номеров у участниц было время для подготовки к выходу дефиле. А в это время гостей вечера веселил своими историями и шутками Женя Буракевич (Stand Up). Приглашённые артисты: Регина Сергеевна, Диана Мокина, Александра Морозова и Вячеслав Клемпач – добавили музыкальную нотку мероприятию.
Вечер продолжился выходом участниц в купальниках и вечерних платьях. Движения девочек были отточены и изящны. Так много красоты и грации на одной сцене – глаза просто разбегались. И у членов жюри в первую очередь. Им нужно было выбрать самую-самую творческую, красивую и спортивную девочку, которая и станет победительницей. Выбор нелёгкий, смею заметить, но сделать его нужно. Итак, посовещавшись и взвесив все плюсы сегодняшнего вечера и баллы конкурсных этапов, победительницей фитнес-проекта «Мисс Тонус+ 2017» стала Полина Голомазова
! А «Вице-Мисс Тонус+ 2017» названа Екатерина Кондратьева
! Мои поздравления девочкам! Пусть этот конкурс оставит яркое воспоминание у каждой из участниц!
Выпускной вечер – финишная точка для всех учебных заведений. Наш конкурс не является ни университетом, ни институтом. Но знания были приобретены и уроки пройдены, а оценки получены самые наивысшие. В качестве уроков девочки на протяжении 1,5 месяца проходили несколько этапов соревнований. Участницы проявили свои знания и способности в интеллектуальном конкурсе, который был подготовлен командой квест-проекта «Выйти из комнаты», в кулинарном – готовили блюда здорового питания по специальной технологии от 'OlimpFood', а спортивный конкурс показал физическую подготовленность девочек. В перерывах между соревнованиями участницы посещали фитнес-центр «Тонус плюс» и приводили в спортивную красоту своё тело. Хотелось бы отметить Анастасию Шукову, которая преподавала участницам уроки дефиле. Анастасия является персональным тренером в «Тонус плюс». Она очень ответственно и со знанием дела подошла к занятиям с девочками. Также хочется выделить операторов, хороших ребят, которые работали на протяжении всего конкурса. Кирилл Вишнёв и Сергей Кабыш – профессионалы своего дела, и этого чувствуется, глядя на их шикарные видеоотчёты. Этот красивый и насыщенный различными этапами конкурс не состоялся бы без самого главного человека, без организатора этого фитнес-проекта – Владислава Шевчика. Благодаря ему, эта весна запомнится в ярких и разноцветных оттенках радуги.
АВТОР: Светлана КОВАЛЁВА
ФОТО: Евгений ФЕРБЕЙ
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