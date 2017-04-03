Взрывы в метро Санкт-Петербурга были террористическими актами. Фото

Взрыв в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», есть пострадавшие и погибшие.
Место нападения:
Санкт-Петербург
Дата:
3 апреля 2017 года 14:30
3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метрополитена «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства составила около 200—300 граммов в тротиловом эквиваленте.
СРОЧНО. В Петербурге взрыв в метро pic.twitter.com/nFCDRDDgtM— RTVi (@RTVi) 3 апреля 2017 г.
По предварительным данным, жертв не менее 10 человек, ранены около 25-ти.
Спецслужбы работают, чтобы выявить причины трагедии в метро. Будут приняты все меры для помощи пострадавшим при взрыве.
В Петербурге открыли горячую линию в связи со взрывами на второй линии метрополитена. Узнать информацию о пострадавших можно по следующим телефонам:
+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по СП
+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 — телефон доверия МЧС РФ
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