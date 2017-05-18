19 мая в караоке-клубе «Arena Hall» состоится XIII городской творческий фестиваль «МЫ ЛУЧШИЕ В БРСМ» с награждением активистов и организаций города Гомеля, которые внесли свой вклад в реализацию государственной молодёжной политики и оказались лучшими из лучших по оценке Гомельского городского комитета ОО «БРСМ» по итогам 2016 года.
Учредитель фестиваля: Гомельская городская организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Номинации:
— «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» г. Гомеля в 2016 году среди школ, лицеев и гимназий»;
— «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» г. Гомеля в 2016 году среди профессионально-технических училищ и колледжей»;
— «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» г. Гомеля в 2016 году среди высших учебных заведений»;
— «Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» г. Гомеля в 2016 году среди предприятий»;
«Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» г. Гомеля в 2016 году среди учреждений и организаций»;
— «Лучший районный комитет ОО «БРСМ» г. Гомеля по итогам работы в 2016 году».
— «За многолетнее сотрудничество»
Также будет отмечена, уже ставшая традиционной, номинация «Лидер года». В определении победителя в номинации «Лидер года» было открыто голосование в группе «Молодёжь Гомеля» социальной сети «ВКонтакте». Голосование закончилось 28 апреля 2017 года.
Победителем в номинации «Лидер года» стала Тарасенко Анастасия, студентка УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины».
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