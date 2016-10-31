XXII Чемпионат Беларуси по футзалу I тур 4-6 ноября 2016 в Гомеле

Большой футзал возвращается! 4-6 ноября во Дворце игровых видов спорта пройдет первый тур Чемпионата Беларуси по футзалу 2016/17. В чемпионате участвуют сильнейшие команды страны, среди которых и две гомельские. Это «БелГУТ», за которую играют студенты одноимённого университета, и «Эскулап», представляющий профсоюз работников здравоохранения Гомеля. Местные команды к новому сезону подготовились основательно и хотят выступить удачнее, чем в прошлом году. Приводим слова главного тренера «Эскулапа» Александра Мещенко:
— К этому сезону мы подошли более подготовленными как морально, так и физически, немного обросли опытом, ребята «обстучались» друг с другом, и теперь всерьез настроены реабилитироваться за прошлогодний провал. Главная задача на предстоящий сезон – выступить лучше, чем год назад. Достигать этого мы собираемся за счет слаженности и сплоченности коллектива.
Призываем болельщиков прийти и поддержать команды родного города, а также насладиться футзалом высокого уровня. Вход на матчи будет свободным!
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