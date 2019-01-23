Заболеваемость ВИЧ-инфекцией В Гомельской области в прошлом году дала прирост на 1,5%

Показатель заболеваемости в 2018 году составил 57,5 на 100 тысяч населения, а это на 1,5% больше, чем в 2017 году. Выявлено 814 новых случаев заболевания.
Как сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на территории Гомельщины проживают 7973 человека с ВИЧ-положительным статусом. По-прежнему превалирует половой путь передачи ВИЧ (95,5% случаев в 2018 году).
В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (61% ). Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше (47,7% ), далее процент снижается пропорционально возрастным группам.
По социальному статусу среди пациентов преобладают рабочие (42% ) и лица без определённой деятельности (34% ); 5,8% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.
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