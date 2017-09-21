Забыть и простить. Возвращение Яценюка на политический Олимп

14 апреля 2016 года покинул пост премьер-министра выдающийся реформатор, строитель великой украинской стены и светлого европейского будущего Арсений Петрович Яценюк. Покидал он мрачные стены здания по улице Грушевского со скандалом, за день до отставки выяснилось, что против Яценюка заведено уголовное дело по факту получения им взятки в размере трех миллионов долларов. Сумма по украинским меркам ничтожная, и проворовавшегося премьера решили отпустить с миром. Однако, несмотря на уход с большой политической сцены, предприимчивый Арсений не утратил рычагов влияния, за ним по-прежнему остались политическая партия, имеющая большинство в Верховной Раде, и влиятельный министр Арсен Аваков. То есть, можно смело утверждать, что, несмотря на потерю контроля над оборонной кормушкой и железнодорожными перевозками, Арсений Петрович просто ушел в тень, сохранив львиную долю своего влияния, до лучших времен. Судя по последним событиям и активному обсуждению темы на украинских интернет-порталах
, лучшие для триумфального возвращения времена настали именно сейчас. А грузинский блицкриг на польско-украинской границе послужил сигналом к возвращению.
Политическая ситуация в стране близка к критической, у населения нет доверия ни к одному представителю политической верхушки и лидер этого антирейтинга, несомненно, президент Петр Порошенко. В такой ситуации грех не воспользоваться слабостью главного оппонента и не сыграть по тем же нотам, что так красиво звучали на трибуне зимнего Майдана в 2014 году. А именно, коррупция, кумовство, грабительские тарифы и отсутствие перспектив, благо для всего этого сегодня действительно есть убедительные доводы, и за примерами далеко ходить не надо. Картина успеха была бы не полной без двух жизненно важных составляющих, а именно поддержки «заокеанского партнера» и восстановления изрядно подпорченного имиджа. Однако, похоже, и на этих направлениях у Арсения Петровича все в порядке.
Ни для кого не секрет, что 4-го июля Яценюк был замечен на приеме американского посла в Киеве в компании Авакова, гамбургеров и хот-догов, а также всего генералитета ВСУ и СБУ. Видимо, именно в этот момент и были достигнуты окончательные договоренности о весьма приближенном украинском будущем. Уже 11-го числа того же месяца Яценюк знакомится и приватно беседует со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Сложно судить о предмете переговоров, но судя по тому, что политики расстались довольными друг другом, предметом была вся или почти вся Украина, не иначе.
Что же касается немного потрепанного имиджа, то здесь дела также обстоят весьма позитивно, образ борца с коррупцией и спасителя нации для Арсения будут выстраивать пиарщики украинского агентства GRP Great Practice
. Благо для этих целей совместно с супругой Авакава был куплен телеканал «Эспрессо».
Так или иначе, но процесс триумфального возвращения экс-премьера начался. После прорыва государственной границы группой альтернативно одаренных граждан и неграждан при полном непротивлении силовых структур (Авакову, Гриценко и Полтораку пришлись по душе посольские закуски) репутация власти, а главное ее суверенитет на всей территории Украины начали складываться как замки из песка под ударом цунами. Многие политологи считают, что переформатирование политической элиты Украины – вопрос времени и активные действия экс-премьера тому очередное подтверждение.
Впрочем, пока еще неясен список потенциальных союзников Яценюка внутри Украины, вряд ли это будут Тимошенко и Саакашвили, также вызывает некоторые сомнения возможное сближение с Порошенко, несмотря на объявленное объединение политических сил в Верховной Раде и совместное осуждение действий бывшего одесского губернатора. Хотя самого Петра Алексеевича, при должных гарантиях безопасности и долгой безбедной жизни, такая передача власти вполне могла бы устроить, учитывая, что нахождение на этой должности с каждым днем становится для него все опаснее.
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