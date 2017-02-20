Западная Беларусь как заветная цель Польши

Президент Анджей Дуда и польская правящая партия «Право и справедливость» неоднократно заявляли, что Польше неплохо бы вернуться к границам 1939 года. Приоритетной целью поляков является возврат «Восточных Кресов», которые в первой половине 20 века включали в себя территории современных Литвы, Украины и Беларуси. Помимо поддержки польской диаспоры и борьбы за утраченную собственность на Волыни и Львовщине, поляки ищут способы «возвращения» земель всей Западной Беларуси.
Польша давно и активно помогает своим соотечественникам, которых в Беларуси официально проживает 300 тысяч. Польские консульства выдали более 80 тысяч «карт поляка», которые позволяют их обладателям легко получить польскую визу, материальную помощь, свободно заниматься предпринимательской деятельностью и бесплатно учиться в Польше. В Беларуси создаются многочисленные площадки по изучению польского языка, а в двух школах в Гродно и Волковыске все предметы преподаются на польском. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский настоятельно порекомендовал всем белорусам учить польский язык и анонсировал появление в белорусских кабельных сетях каналов TVP «Polonia» и TVP «Polonia Kultura».
Соблюдение прав польского национального меньшинства Варшава считает одним из главных условий дальнейшего участия Беларуси в программе «Восточного партнерства». Поэтому белорусские правоохранительные органы вынуждены закрывать глаза на сомнительную деятельность польских организаций в Гродненской, Брестской и Минской областях, чтобы лишний раз не раздражать польские власти. Тем временем, в сети появляется все больше статей о том, как хорошо жителям Западной Беларуси жилось под властью Второй Польской республики, или о том, что наибольшего могущества в своей истории польский и белорусский народы достигли во времена Речи Посполитой. Польские организации явно стремятся создать атмосферу начала 19 века, когда, по словам польского революционера С.И. Сераковского, население современной Беларуси «добровольно принимало польский язык, польские стремления и стремилось стать частью польской цивилизации». При этом, чем больше белорусов будут считать себя поляками, тем выше вероятность появления требований о создании польской автономии в Западной Беларуси.
Полонизация Беларуси хорошо укладывается в идею польского маршала Юзефа Пилпудского о создании федерации независимых государств в Балтийско-черноморско-адриатическом «Междуморье». В современной трактовке польских властей в этот региональный союз должны войти Украина, Литва и «обновленная демократическая Беларусь». Министр обороны Польши Антоний Мацеревич буквально настаивает, чтобы соседние с Польшей страны добровольно стали частью «санитарного кордона» на границах с Россией. Для продвижения данной идеи поляки ведут активную работу с соседями и уже создали украино-польско-литовскую военную бригаду LITPOLUKRBRIG со штабом в Люблине. В дальнейшем партия Качиньского хочет распространить влияние на Беларусь или, по крайней мере, взять под контроль общественно-политическую ситуацию в приграничных областях. Например, Польша уже пытается распоряжаться территорией Беларуси, навязчиво предлагая в Брестской области создать специальный центр для беженцев, в котором мигранты будут ожидать решения польских властей о предоставлении им убежища.
Стоит отметить, что делегацию Сейма Польши, которая отправится в Беларусь в апреле этого года, возглавит националист Адам Андрушкевич, замеченный в акциях в честь Ромуальда Райса «Бурого», участвовавшего в сожжении белорусских деревень на Подляшье. Можно только догадываться, о чем эта делегация будет договариваться с белорусской демократической общественностью и польской диаспорой. Совсем скоро можно ожидать десятки тысяч судебных исков поляков в адрес Беларуси по поводу утраченной ими собственности, которая оценивается в 5 млрд. долларов.
Возвращение территорий «Восточных Кресов» Польша может начать с Западной Беларуси сразу по нескольким причинам. Польша является активным членом НАТО, обладает одной из самых сильных армий в Европе и становится крупным игроком. В отличие от Украины и Литвы у Беларуси меньше поддержки со стороны Европы, а главное, есть оппозиция в лице БНФ, которая активно сотрудничает с партией Качиньского.
Недавно Агентство национальной безопасности США запрашивало у национальной разведки информацию о вторжении Польши в Беларусь. Дыма без огня не бывает.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.