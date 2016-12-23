Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства.
В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, во всех рыболовных угодьях с 25 декабря по 28 февраля установлен запрет на лов налима обыкновенного.
За нарушение запрета наступает административная ответственность, предусмотренная статьёй 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа, для физических лиц, в размере от 20 до 50 базовых величин, с возмещением вреда, нанесённого окружающей среде, в результате незаконного вылова, в размере 27 базовых величин за каждую изъятую особь налима обыкновенного.
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