Запрет на лов сома обыкновенного

Запрет на лов сома обыкновенногоГомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства.

В соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, во всех рыболовных угодьях Гомельской области с 1 ноября по 31 марта установлен запрет на лов сома обыкновенного.

За нарушение запрета наступает административная ответственность, предусмотренная статьёй 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа, для физических лиц, в размере от 20 до 50 базовых величин, с возмещением вреда, нанесённого окружающей среде, в результате незаконного вылова, в размере 12 базовых величин за каждую изъятую особь сома обыкновенного.
  • 0
  • 28 октября 2016, 17:02
  • admin

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com
* - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями
Блоги, Новости Гомеля, Запрет на лов сома обыкновенного